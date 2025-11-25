星二代地獄廚房殘酷試煉！徐新洋獲封最佳外場服務生 焦曼婷切菜見紅仍獲主廚盛讚｜Yahoo星二代很忙內

Yahoo《星二代很忙內》焦曼婷與徐新洋前往號稱「全台最強」的員工餐廳，挑戰從清晨七點開始的內外場工作，既然要成為餐廳員工，味覺是必備條件，第一個考驗就是必須調出指定比例的糖水、鹽水與醋水，看起來還未從睡夢中完全清醒的徐新洋顯得手忙腳亂，無法掌握遊戲規則，相較之下，平時愛下廚的焦曼婷自認對味道掌控「應該有七八成」，沒想到結果兩人雙雙失敗，挑戰一開始就吃癟。

徐新洋、焦曼婷在Yahoo《星二代很忙內》挑戰「員工餐廳人員」，必須迅速餵飽數百位飢腸轆轆的上班族。

接著正式走進廚房，切菜、洗菜、煎蛋全都得實際操作，這一關更關係到誰能拿到第一顆星，徐新洋敏銳察覺主廚偏愛嫩蛋，在煎蛋時特地將蛋煎半生不熟充滿滑嫩感，徐新洋說：「蛋類我還滿拿手的，荷包蛋、雙面煎蛋、炒蛋、歐姆蛋都會做。」果然在試吃後拔得頭籌，率先拿下一星。

平時就會下廚的徐新洋在「炒蛋」關卡拔得頭籌，獲得主廚青睞。

隨後兩人分組上工，徐新洋負責外場負責做飲料以及午間出餐流程、焦曼婷進入內場，徐新洋自詡對數字和記憶力很有自信，對調配飲料配方絕對沒問題，沒想到一開始手忙腳亂頻頻做錯，但隨著操作越來越熟，他的節奏漸入佳境，也獲得主管稱讚「個性外向，很適合做外場」。

徐新洋憑著超高的數字敏感度，在外場出餐作業如魚得水、游刃有餘。

在廚房內工作的焦曼婷自信滿滿，認為第一季時都幫幼兒園小朋友做過團餐了，內場操作應該游刃有餘，話才說完就切蔥花切到手，這讓焦曼婷相當自責，她說：「真的很討厭這樣，我是來幫忙，結果最後變成別人在照顧我」。

負責廚房內場工作的焦曼婷一時失手，在切菜時掛彩，一度血流不止中斷錄影。

全天體驗下來，主廚對焦曼婷的表現相當肯定，稱讚她在完成分配任務之餘還會主動協助其他工作，以廚房新人來說，焦曼婷的觀察力跟洞察力很高。另一方面，負責外場的主管也稱讚徐新洋，最忙碌的午餐期間出菜速度快、對數字也十分敏感展現驚人效率，徐新洋笑說：「我覺得很刺激，有點像在解任務，要趕快找到訂餐編號趕快出餐。」

Yahoo《星二代很忙內》每週二下午1點在《星二代很忙內》Yahoo TV頻道與《星二代很忙內》官方YouTube頻道播出，並於每週五晚間9點在緯來綜合台電視頻道、晚間10點在緯來綜合台YouTube頻道跟播。