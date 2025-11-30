星二代奪金鐘新人後「出國比賽」又得獎！半夜化妝線上看典禮感動發聲

杜蕾（前）與柯淑勤《在光裏的人》也演母女。大愛提供

金鐘視后柯淑勤的女兒杜蕾憑藉《在光裏的人》奪今年金鐘獎最佳新人獎，29日又在印尼雅加達舉行的第30屆亞洲電視大獎上拿下最佳女配角獎，擊敗中國、香港、南韓、印尼、泰國的競爭者，脫穎而出。杜蕾人在美國，很遺憾沒有辦法到現場，在線上觀看重要時刻。

杜蕾婚後隨老公定居美國，有工作時回台。對於亞洲電視大獎慎重其事，特地半夜起床妝髮，得獎眼眶中帶著感動的淚水，錄製一段英文得獎感言上傳到社群媒體。

從年頭獲獎到年尾大豐收！喊話繼續保持熱情演出

杜蕾得獎感言謝謝亞洲電視大獎的評審們、大愛電視、製作人余政憲、導演林宏杰，以及所有《在光裏的人》的工作夥伴們，「這是我們一起完成的作品，因為有你們，我才有機會被看見」。杜蕾說：「演戲是我唯一的熱忱，我會繼續的將這份熱情注入在未來的每一個角色上，好好的與角色一起感同身受。」

《在光裏的人》中，杜蕾飾演腦性麻痺患者，2025年從年頭到年尾不斷獲得國內外大獎肯定。首先是紐約電視獎最佳女演員提名，緊接著入圍亞洲影視內容大獎最佳女配角獎，然後再拿下金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，歲末年終之際，再拿下亞洲電視大獎最佳女配角，成為大豐收的一年。



