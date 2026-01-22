星二代尺度再升級！甄子丹愛女甄濟如22歲性感慶生 網瘋喊：岳父

記者林宜君／台北報導

「功夫皇帝」甄子丹的大女兒甄濟如迎來22歲生日，不只音樂作品受矚目，近來更以高挑身形與時尚氣場成為焦點。她在生日當天釋出多張慶生畫面，火辣造型掀起網友熱議。甄子丹與名模汪詩詩的長女甄濟如（Jasmine），近日歡度22歲生日。身為新生代唱作歌手的她，特地在社群平台分享慶生短片，只見她身穿深色低胸鏤空短裙、搭配長靴入鏡，修長比例與自信姿態展露無遺，瞬間引來大量關注。

甄濟如身高約180cm，外型與氣質被認為完美遺傳母親汪詩詩的名模基因。近年她逐漸走出甜美路線，嘗試較為成熟、前衛的造型風格。事實上，從去年21歲生日時開始，她便多次以大膽穿搭亮相，社群平台上不乏比基尼或露腰造型照，每每更新都引發討論。

廣告 廣告

這次生日，甄濟如也分享在夜景露台吹蠟燭的畫面。（圖／翻攝自甄濟如IG）

這次生日，甄濟如也分享在夜景露台吹蠟燭的畫面，身穿吊帶緊身裙，氣場十足，不少粉絲留言大讚「越來越有星味」、「完全是女神等級」。此外，她還驚喜釋出一段約10年前的自拍舊影片，並簡單寫下「One more」。影片中，當時僅12歲、戴著眼鏡的她略顯稚氣，卻已在鏡頭前自然擺拍、展現強烈表演慾，對比現在的成熟風格，讓網友直呼「女大十八變」、「這腿太不科學」，甚至有許多網友大喊「岳父」。

甄濟如（右）遺傳了媽媽汪詩詩（左）的名模身材。（圖／翻攝自汪詩詩IG）

愛女生日，甄子丹與汪詩詩也不缺席祝福。甄子丹在留言區寫下：「Happy Birthday to beautiful daughter, love you !!」，並同步分享多張父女合照，汪詩詩則上傳多張女兒近照，祝福女兒生日快樂。圈內好友如炎明熹、姚焯菲等人，也紛紛留言送上祝福。自2023年以歌手身分正式出道以來，甄濟如不只憑外型吸引目光，也持續累積音樂實力。她推出的《idk》、《tbh》、《Forever 19》等作品，皆親自參與詞曲創作。近期她也頻繁出席時尚活動，以Y2K風格穿搭與高挑比例，逐漸成為國際品牌關注的新面孔。

更多三立新聞網報導

被兒子點名最惡婆婆！維多莉亞用一張黑白照冷處理 被網解讀裝沒事

奧斯卡影后也有今天！楊紫瓊從封后到金莓獎最爛候選 全網看笑話

才上架就被消失！薔薔影片又中18禁 破萬流量卻逃不過平台鐵拳

乳業財閥千金涉毒不演了！黃荷娜供出多名藝人自保 韓娛黑名單恐連環爆

