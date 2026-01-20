星二代怕被當「靠媽族」拒同台！許仙姬痛心問：我很丟臉嗎

許明杰怕被貼「靠媽」標籤，拒同台許仙姬。（圖／中天）





許仙姬上節目《綜藝OK啦》分享母子故事，她想不透兒子許明杰，為什麼很抗拒和她同台：「我很丟臉嗎？他不想讓人知道許仙姬是他媽媽，他在上海拍戲，我去探班，他看到我很不開心，覺得妳來幹什麼？」許明杰解釋只是怕被貼標籤：「我出道4、5年才開始跟媽媽上節目，因為我是星二代，我很怕被說是靠媽媽進這行。」

許仙姬痛心問兒子：「我很丟臉嗎？」（圖／中天）

但許仙姬對這解釋不太滿意：「我的時代跟你的時代不一樣，你是偶像團體，我是閩南語歌仔戲。」她還提到母子倆曾為一事吵得不可開交：「他高中時，我看到有個光碟夾在書裡，我說『你在看成人電影嗎』？他比我更生氣地說『這沒什麼，我同學都在看』，就把光碟往地上丟。」

許明杰立馬反駁說，是媽媽反應太誇張：「她斥責我是變態耶！」許仙姬則說出自己介意的點：「他的年紀還不應該看那個，應該要再大一點或是結婚後，那時候我們吵得很厲害，我大概3個月不跟他講話。」



