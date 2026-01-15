星二代拚體能！兒子參戰《最強的身體》 岑永康親自到場應援

岑永康長子Ethan近日參加《最強的身體》賽事。（好看娛樂提供）

岑永康長子Ethan近日參加《最強的身體》賽事，奧克蘭大學航太系學生的他，是標準學霸型選手，一週健身4至5次，跑過半程馬拉松，也曾拿下籃球聯賽第三名，面對比賽毫無懼色：「沒在怕的！」

兒子Ethan參加《最強的身體》賽事，與其他星二代鹿希派、許明杰等人較勁，比賽開始前選手們紛紛放話。前男團SpeXial成員許明杰是是知名歌仔戲小旦許仙姬之子，他直言：「上次都在做效果，這次要讓你們知道誰是最強星二代！」吳宗憲兒子鹿希派不甘示弱說：「是時候證明給大家看，我比所有星二代都還要拚！」

廣告 廣告

而為了幫兒子Ethan打氣，岑永康也親自到場應援，還自信笑說：「他看過選手名單了，就是很難不第一啊！」全程高舉手機錄影，驕傲之情溢於言表。從主持人、歌手到演員，星二代不僅繼承父母的才華，還帶來自身成就，這次脫下光環，挑戰體能賽，預計掀起一波「星二代轉型」熱潮，讓粉絲見證他們真正實力。

更多鏡週刊報導

峮峮告別《飢餓遊戲》畢業旅行重回起點 眾人不捨落淚

泰國大選日不缺席台北國際書展 泰國政治明星皮塔：投完票就上飛機

禾浩辰花了一輩子準備求婚 讓LONGCHAMP搖搖馬樂園染上幸福色彩