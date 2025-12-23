星二代挑戰修車技師 千萬超跑一旦失手恐賠上身家？焦曼婷為求獲勝不擇手段 徐新洋罕見發怒：心機太重了吧！三度對決頻出狠招 衝突火花一觸即發？｜Yahoo星二代很忙內

徐新洋在Yahoo《星二代很忙內》第二季中只要對上焦曼婷，勝率至今掛零。製作單位看不下去，在第12集中為徐新洋更改賽制，每道關卡的輸家都必須接受懲罰，希望能激起徐新洋的戰鬥力，終止對上焦曼婷的三連敗。他們這次準備要挑戰跑車技師，面對男生相對較有優勢的跑車，焦曼婷依舊信心滿滿，堅持要保住連勝戰績。

果然徐新洋從暖身題就輕敵，兩人比賽找扳手拆螺絲，徐新洋的工具卻被焦曼婷藏了起來，導致輸在起跑點。徐新洋罕見生氣開嗆：「心機太重了吧！妳完蛋了，我下一關不會放水。」

目標三連勝的焦曼婷鬥志旺盛，甚至將徐新洋的工具藏起來，令徐新洋大爆氣。

徐新洋不少朋友都很愛車，他看到車廠停滿千萬跑車，心情相當興奮。而焦曼婷坦言私下很少接觸車，對車子完全不了解，但她不肯輕易服輸，和徐新洋一起從「換輪胎」開始PK。面對又大又重的輪胎，徐新洋明顯具有體力優勢，焦曼婷雖然夠力，但對車子零件陌生，加上害怕弄傷價值千萬的賓利名車，所以頻頻發問、動作謹慎。焦曼婷的積極和認真成功獲得師傅肯定，判定她在這一關勝出。

徐新洋和焦曼婷輪流挑戰為千萬名車賓利更換輪胎，但凡一失手就可能面臨天價賠償，兩人膽顫心驚、如臨大敵。

此時徐新洋已經受罰兩次，在進入車體鈑金作業關卡後，他幾乎沒有退路，只能背水一戰。憑藉著過去有當過鐵工的經驗，徐新洋以相對熟練的手法順利過關，而焦曼婷因為害怕火花和弄傷車體所以無奈敗陣。不過其實他們都還有很大的進步空間，師傅只能搖頭笑嘆：「我看你們兩個當明星好了啦！不要當這個（技師）。」

緊接著他們來到補土烤漆作業，由徐新洋負責補土磨平，焦曼婷處理噴漆。徐新洋的專注力和學習力讓他懂得善用先前學過的技巧，只是手法略顯僵硬。焦曼婷的細心在包裝防塵時獲得師傅大力稱讚，不只誇她「冰雪聰明」，還說：「難怪妳常常拿到獎章。」

最後師傅講評徐新洋和焦曼婷的表現，語氣中全是對徐新洋補土成果的肯定。究竟徐新洋能否終止焦曼婷的連勝紀錄？又是誰必須進行丟臉懲罰還拿不到本日薪資？焦曼婷私下對師傅「搏感情」的招數是否奏效？精彩內容請上Yahoo《星二代很忙內》。

Yahoo《星二代很忙內》每週二下午1點在《星二代很忙內》Yahoo TV頻道與《星二代很忙內》官方YouTube頻道播出，並於每週五晚間9點在緯來綜合台電視頻道、晚間10點在緯來綜合台YouTube頻道跟播。