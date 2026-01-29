星二代海邊大解放！小S大女兒「透視裝全看光」辣翻了

Elly海邊辣秀好身材。（圖／翻攝自Elly Instagram）





女星小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚多年，育有大女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily）、三女兒許曦恩（Alice），現年20歲的大女兒Elly在國外唸書，昨（28）日曬出海邊辣照，引起網友關注稱讚喊「超美的！」

Elly身為星二代，一舉一動備受外界矚目，目前正在美國就讀南加州大學（USC）的她，經常在社群平台分享日常生活，昨日她曬出一系列在美國馬里布海灘的照片，身穿白色細肩帶小可愛，隱約透出螢光粉色的比基尼，下身穿著運動短褲，性感曲線一覽無遺。

Elly遺傳媽媽小S好基因。（圖／翻攝自Elly Instagram）

小S曾在東森節目《小姐不熙娣》透露，Elly兒時的撞鬼經歷，有一次她一連幾日高燒不退，要進房間時不斷哭鬧，還指著空曠角落用英文喊：「Man！」隔日Elly被帶回S媽家，卻突然將衣服全部脫光、邊哭邊奔跑，法師到場稱：「7個人纏著她！」做法結束後才恢復正常。Elly長大後也說當時是看到房間裡有人，才會不肯進去。

