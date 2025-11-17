星二代自己拚／獨家！歌聲重現三大難高音 葛兆恩開公司促吳宗憲開唱

寶弟等15年從幕前走向幕後，砸千萬元創業開製作公司。

高凌風兒子寶弟（葛兆恩）近年從幕前跨足幕後，與友人合資成立製作公司「東西文娛」，創業作是12月27日於澳門倫敦人酒店舉行的「吳宗憲2025臭男人」巡迴演唱會，10場演出預估砸千萬元製作費，並邀來康康（康晉榮）擔任嘉賓。寶弟還將在演唱會上登台演唱父親的歌曲，重現當年的「三大難高音」。

寶弟（葛兆恩）從歌手跨足戲劇，如今又創立幕後製作公司，作為自己踏入演藝圈15年的全新挑戰，創業代表作將砸千萬元幫吳宗憲開10場演唱會，對他來說意義非凡。他說：「爸爸還在時，吳宗憲、康康、豬哥亮等綜藝天王都是家裡的常客，他們都是看著我長大的長輩。」

17歲 遭逢大巨變

寶弟（右）期望能讓已逝的爸爸高凌風（左），在天上看到他在演藝圈的成績。（翻攝自高凌風微薄）

父親離世後吳宗憲特別照顧他，而他有空就會與吳宗憲聯繫，甚至與年紀相近的鹿希派成為星二代好友。今年5月他決定找吳宗憲辦演唱會，也找來康康當嘉賓，為的就是重現高凌風還在世時的回憶。

寶弟頂著星二代踏入演藝圈，高凌風因血癌病逝時，他才17歲，後續只能靠自己在演藝圈打拚，他坦言，從當兵時就在思考未來方向，「我不能靠一年出一張唱片、半年演一部戲來養活家人。」於是退伍後開始學習幕後製作。今年5月向吳宗憲提出巡演提案，沒想到吳宗憲聽完竟反問他：「我還有這個能力嗎？」謙虛態度讓他又驚又感動。

高凌風（右起）、吳宗憲、康康昔日曾組成「三大難高音」，成為經典畫面。（東方IC）

當年吳宗憲、康康、高凌風被稱為演藝圈的「三大難高音」，高凌風雖已不在，但屆時寶弟將登台唱爸爸當年在歌壇的經典歌曲，以歌聲重現「三大難高音」。對於製作公司的創業作，寶弟坦言壓力很大，加上吳宗憲很忙，雙方只能找片刻時間通電話討論，直到本月12日雙方第一次開會，足足談了3、4個小時，才確定了節目橋段。

辦演唱 循老爸足跡

寶弟（右）首發創業作，就是幫吳宗憲（左）辦10場巡演。（翻攝自葛兆恩寶弟臉書）

吳宗憲先前曾因為開直播罵大小S事件，遭不少黑粉抨擊，讓他相當難過，覺得自己被誤會，開會時還表示：「演唱會前要先開黑粉見面會，把話講清楚。」

吳宗憲巡演選擇在澳門作為首場演出，寶弟表示是因有爸爸的回憶，未來其他場次只要是爸爸去過的地方，都會想辦法去辦演唱會，「如我以前住過馬來西亞，爸爸常來看我。他也在新加坡、廈門辦過演唱會，甚至在中國大陸開餐廳。」這些場地都在陸續接洽中。

寶弟（左一）曾與況明潔（左二起）、林秀玲、戴祖雄受邀到馬來西亞表演。

出道邁入第15年，寶弟近幾年重心有一半都在對岸演戲，如今開製作公司，每天忙著開會、籌備節目內容，幾乎早出晚歸，媽媽金友莊連他在做什麼都不知道，對此寶弟也說：「集中全力把演唱會做好，才能讓媽媽放心！」

