星二代自己拚／獨闖演藝圈 秀場天王不看好兒子音樂夢拒幫襯

其實不少星二代雖頭上有光環，無奈父親的過世，讓這些人被迫提早長大，也必須靠自己的雙手打拚。（翻攝自臉書）

寶弟（葛兆恩）爸爸是高凌風、媽媽金友莊，頂著星二代光環出道的他，今年踏入演藝圈邁入第15年，思想相當成熟的他，決定與友人一起合資成立製作公司「東西文娛」，作為自己踏入演藝圈15年的里程碑。其實不少星二代雖頭上有光環，無奈父親的過世，讓這些人被迫提早長大，也必須靠自己的雙手打拚。

柯有倫以歌手身份出道備受矚目，出道15年後爸爸柯受良過世，為了讓自己的演藝工作能夠全方位發展，他決定跨出舒適圈，不但跨足戲劇演出，甚至轉戰綜藝節目，讓他在演藝圈成功打拚出一番成績，成為亮眼的星二代代表。

柯有倫從歌手跨足戲劇、綜藝，成為演藝圈全方位的星二代代表。（翻攝自臉書）

曾治豪因爸爸賀一航反對他踏入演藝圈，但熱愛唱歌的他，2009年瞞著爸爸報名歌唱選秀節目《超級星光大道》，讓他擠進前十名，雖如願踏入演藝圈。但曾治豪卻低調不願靠爸爸的資源闖蕩演藝圈，就連賀一航接受訪問也坦言自己不看好兒子的音樂夢想，即使兒子已經踏入演藝圈，也不會主動幫他介紹工作或爭取表演舞台。

曾治豪闖星路，爸爸賀一航並不看好。（翻攝自曾治豪臉書）

但曾治豪仍不放棄星夢，為了讓自己多點曝光機會，甚至跨足戲劇客串演出，甚至到炸雞店打工，來增加收入，後又因為疫情爆發炸雞店生意不佳而離職，現在除了靠通告，也接了宮廟商演來增加收入。

林吟蔚以歌手出道，相當有生意頭腦的她，自創洗髮精品牌成為CEO。（翻攝自林吟蔚臉書）

林吟蔚當年以《超級偶像》出道，在爸爸安迪的支持下闖蕩演藝圈，但相當有生意頭腦的她，存了一筆200萬頭期款，於2021年自創品牌「心碎實驗室」，研發洗髮、護髮、沐浴類產品，花了將近一年的時間研發成功，不僅品牌成功問市，她也掛名CEO肩負品牌營銷重任。

