星二代衝副業／陳凱倫兒子賣眼鏡又搞茶飲 6分店營業額破千萬

陳銳經營眼鏡品牌KlassiC.有成。（翻攝自陳銳IG）

健身房「300壯士」因合夥破裂，引發一系列的資金糾紛與經營爭議，最後不得不頂讓，林瑞陽長子林禹於半年前接手經營，並改名為「運動學」，大刀闊斧改革，救活了原本賠錢的兩家店。其實星二代經營副業的藝人不少，如鹿希派、陳銳及寶弟葛兆恩。

鹿希派接手父親吳宗憲重金買下的台南老字號「老唐牛肉麵」，他將其延續經營，並開了台北、台南及台中三家店，主打經典紅燒口味，雖然經營面臨虧損和員工問題，但目前已逐步上軌道。

鹿希派副業經營台南老字號「老唐牛肉麵」。（翻攝自鹿希派臉書）

陳銳是資深藝人陳凱倫的兒子，經營眼鏡品牌KlassiC.有成，目前已有6間分店，近期又投資複合式茶飲「Coffee.Tea.Or」，光是眼鏡店員工就有60人，年營業額高達千萬，且還有新的拓店計畫，頗具商業頭腦。

廣告 廣告

葛兆恩（寶弟）與好友紀成澔成立影視製作公司，跨足幕後製作。（翻攝自葛兆恩臉書）

葛兆恩（寶弟）身為高凌風之子，主要經營的副業是與好友紀成澔成立影視製作公司「東西文娛」，跨足幕後製作，並推出直式短劇APP「OnReel」，這款專注於直立式螢幕播放的戲劇應用程式，主要鎖定年輕觀眾群體。

更多鏡週刊報導

星二代衝副業／獨家！周董光環救不了 林瑞陽兒出手盤活300壯士

低調煲愛穩了／中國空姐主動追愛 小心機擄獲潘瑋柏芳心

為錢再反目／父女情為錢蒙上陰影 男星被女兒控多次迴避付款！房產遭扣押