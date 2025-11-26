星二代被目擊「街頭擺攤」！賣衣求生不見妻子陪伴 母女鬧翻近況曝

娛樂中心／綜合報導

武打巨星成龍婚外情所生26歲女兒「小龍女」吳卓林，近年和媽媽吳綺莉鬧翻，她2017年宣布出櫃，隔年和大她12歲的混血女友Andi在加拿大註冊結婚，2020年一度傳出婚變，但當事人無回應。近日，港媒報導，吳卓林疑被直擊在街頭賣有自己繪製圖樣的T恤，身邊不見妻子或母親陪伴，自食其力的情況引來討論。

成龍當年婚外情生下26歲女兒「小龍女」吳卓林。（圖／翻攝畫面、鄧麗君文教基金會提供）

吳卓林自2018年與年長12歲的女友Andi 在加拿大登記結婚後，便鮮少返港，長期旅居海外。其間，她多次被民眾目擊在垃圾站拾荒、排隊領取免費食物，生活狀況令人擔憂。Andi 其後出面澄清兩人生活安穩，甚至曬出住所照片，希望外界別過度揣測。

如今根據港媒《香港01》報導，小紅書近日瘋傳一張疑似吳卓林的照片，指她已回到香港，並在旺角擺攤售賣自行繪製、設計加工的衣服，從繪圖、調色到擺設小攤，全程親力親為。照片中女子笑容燦爛，與以往略顯憔悴的模樣相比，精神似乎回復不少。

