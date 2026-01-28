星二代遭爆「毒品助性」！伍思凱子以星光環獵豔 「傳自慰照」露骨對話流出

金曲歌王伍思凱31歲獨子伍靖（現改名伍諒）遭爆涉及餵毒騙砲醜聞。翻攝FB＠伍思凱Sky Wu

金曲歌王伍思凱31歲獨子伍靖（現改名伍諒）遭爆涉及餵毒騙砲醜聞！據《鏡週刊》接獲投訴，自封音樂人的伍靖利用星二代光環，頻繁透過交友軟體搭訕女性，透過自己星二代的身分，誘使多名女子初次見面便「暈船」發生關係。更驚人的是，伍靖竟大膽分享吸食大麻的經驗，甚至將大麻作為誘因來助興！

投訴人 A 小姐指控，伍靖在約會時常主動分享與星爸、妹妹的明星家庭生活，營造平易近人且闊綽的假象，然後把女生約至住處或摩鐵。據流出的對話紀錄顯示，伍靖約砲字眼極其露骨，不僅主動詢問女方「上床能否不戴套」，更自爆擁有 3、4 個固定砲友。

以毒品吸引異性 傳送自慰照對話露骨

為了增加獵豔成功率，伍靖還分享曾在約會過程中使用威爾鋼與大麻「助性」。投訴人指出，伍靖在被B女抓包企圖擴張「約砲版圖」而鬧翻後，竟轉向勾搭 B 女個性單純的好友小美（化名）。

廣告 廣告

伍靖傳送多張自慰照片騷擾小美，並露骨表示：「妳好好幫我吹啊」、「我沒有要妳付（大麻）錢。」企圖以毒品為餌解決生理需求。投訴人指稱，「如果只是單純約砲，別人管不著，但若涉及毒品，問題就很嚴重！」

伍靖狀況連連，讓伍思凱很痛心。翻攝伍靖臉書

亮刀、襲警黑歷史曝光！伍思凱淡出台演藝圈

事實上，伍靖已非首次捲入法律紛爭。早在 8 年前，他就在美國街頭因亮刀被捕，當時伍思凱坦言非常心疼，解釋兒子是因飽受憂鬱與躁鬱症所苦，加上遭霸凌才會出於自衛帶刀，承諾會陪他度過難關。

怎料伍靖回台後依然狀況不斷，除了此次的騙砲風波，先前更曾因暴力襲警被依法判刑。判決指出，2020年7月27日晚間，伍靖到前女友住處騷擾，前女友父親報警，員警到場要求伍靖離開，伍靖過程中不配合、咆哮，還出言辱罵員警「再碰我一次我他媽戳瞎你眼睛」、「你長那麼醜，很可悲」及三字經並出手攻擊，最後新北地院依妨害公務執行罪判處拘役50天，緩刑2年。

兒子狀況連連再傷父心 家人問題狀況多

身為昔日金曲天王的伍思凱，近年大多在對岸演出並熱衷虛擬貨幣投資，沒想到淡出台灣螢光幕之際，卻再次因兒子的負面新聞躍上社會版面，外界感嘆這份「特別的愛」似乎換來的是一次次的痛心。

伍思凱不僅獨生子頻出事，自己的哥哥、姊姊也都捲入刑案當中。翻攝FB＠伍思凱Sky Wu

伍思凱一家過去曾屢涉重大案件，除了兒子有狀況，伍思凱的大姊、大哥之前也因涉及重大刑案躍上社會新聞版面。伍思凱大姊伍碧湄外型亮麗，曾當過模特兒、歌手，拍過電影、上過雜誌封面，1992年捲入新北板橋公園女屍命案遭收押。

伍碧湄收押後當晚就在看守所暴斃。檢警查出，她將安非他命偷偷夾帶進入看守所，並過量服用導致喪命，被外界懷疑是畏罪自殺。而伍思凱的哥哥伍思遠1987年間，涉嫌犯下太陽城西餐廳老闆娘的擄人勒贖、強拍裸照案，案發後，伍思遠的同夥遭殺害焚屍報復，伍思遠則潛逃出境，行蹤成謎。

如今伍思凱獨子又陷入毒品與桃色紛爭，可說「家家有本難唸的經。」面對排山倒海的指控，伍靖全盤否認，強調自己從未餵毒、騙砲，反控是遭人抹黑，並表示將保留法律追訴權。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



回到原文

更多鏡報報導

76歲金像獎影后近況曝光！驚悚生日照瘋傳「認不出」 白臉紅唇嚇壞網友

豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」

抖音神曲女歌手閃婚1週突然變後媽！富二代尪醜聞連環爆 出軌、約砲認了「有私生子」

春晚名單被消失！張雨綺被控小三又涉代孕「觸法」遭抵制 遼寧衛視關評論避難