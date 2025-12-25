星二代長大了！小辣椒女兒復刻媽媽30年前造型，碧昂絲女兒也接手母親的珍藏球鞋

小時候在媽媽的衣櫃裡挖寶，是許多女孩們的童年回憶；對於母親而言，也常在入手心儀的時尚單品時，想著如果未來能留給女兒穿，就更有了購物的理由，而明星的家庭當然也不例外！

小辣椒女兒復刻媽媽30年前造型！

葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）日前帶著女兒艾波馬丁（Apple Martin）一同出席新電影作品《Marty Supreme》的紐約首映會，母女倆皆以簡約優雅的黑色禮服登場，不過艾波身上的造型卻引發了熱烈話題？

原來艾波身上的極簡風格大U領洋裝，是來自母親的衣櫃，正是葛妮絲派特洛於1996年出席《艾瑪姑娘要出嫁》（Emma）首映紅毯時所穿的戰袍，來自Calvin Klein的設計，當時的她只有23歲，由女兒在30年後再次穿上，今年21歲的艾波復刻了母親的輝煌時刻，就連一頭隨性的盤髮也都完美重現，母女倆簡直是跨越時空的雙胞胎，就像一個模子印出來！不過艾波也穿出了清爽高貴的獨特仙氣。

碧昂絲女兒把媽媽的經典球鞋穿回流行

碧昂絲（Beyoncé）與 Jay-Z 的女兒 Blue Ivy 近日現身洛杉磯，與爸爸一同觀賞湖人隊比賽，腳上那雙 Isabel Marant 經典 BEKETT 隱形內增高球鞋立刻引起關注。這雙鞋是 2010 年代初期紅遍全球的街拍神鞋，也曾出現在 Beyoncé《Love on Top》MV 中，如今再度被穿上場邊，瞬間喚醒一整個世代的時尚記憶。

近年來的 Blue Ivy 不只在媽媽的巡演舞台上展現自信存在感，私下穿搭也逐漸走出自己的風格，用穿搭展現GenZ的酷與個性。這次穿上媽媽珍藏多年的球鞋，不只是尺寸剛好，更呼應她愈來愈鮮明的個人風格。

