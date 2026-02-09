星二代長大了！黃仁甫愛女赴澳讀名校 海邊美照曝光

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣藝人黃仁甫與季芹育有一對兒女，夫妻倆向來重視孩子教育，曾豪砸約200萬元讓女兒樂樂赴加拿大就讀國際學校。去年樂樂成功申請上澳洲的雪梨大學，每年學費高達百萬元。樂樂近日已抵達澳洲，她昨（8）日在社群平台上分享多張在海邊身穿泳裝的照片，健康開朗的形象與好身材讓許多網友留言按讚。

樂樂近日已抵達澳洲，她昨日在社群平台上分享多張在海邊身穿泳裝的照片。（圖／翻攝@olivia_wang_1119 IG）

現年19歲的樂樂近日已抵達澳洲雪梨，準備展開大學生活。樂樂昨（8）日在IG上傳在澳洲海邊遊玩的多張照片，畫面中她頂著紅棕色長髮，頭戴草帽，身穿深藍色平口背心與短褲，完美展示大長腿，露出甜美笑容，展現健康又開朗的青春氣息。貼文曝光後，網友留言稱讚「陽光樂樂～甜美」、「身材太好了！拍的好美～」、「歡迎來到澳洲，要注意防曬喔，太陽超惡毒的」、「樂樂好漂亮」。

廣告 廣告

事實上，樂樂雖然早在去年就錄取雪梨大學，但因為澳洲學制跟台灣不同，若要於上學期入學，就必須等到今年2月才能正式開學。季芹也曾透露澳洲的生活開銷不低，雪梨更是澳洲消費水準偏高的城市，但依舊全力支持孩子。至於兒子耶耶也會和女兒一樣，前往加拿大唸高三。

樂樂早在去年就錄取雪梨大學，但因為澳洲學制跟台灣不同，若要於上學期入學，必須等到今年2月才能正式開學。（圖／翻攝@olivia_wang_1119 IG）

更多FTNN新聞網報導

周杰倫登澳網1分大滿貫！帥丟墨鏡但沒碰到球 遭對手「秒殺」首輪淘汰

每檔獨舞必有一個動作 吳義芳觀察身體書寫舞蹈人生

《哈！真相大白了》主播報到 「爸媽拿走小孩壓歲錢違法？」考倒大家

