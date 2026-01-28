星二代風波不斷！趙傳自揭嚴格家規 「先帶回家讓家長認識」

趙傳出席《給所有知道我名字的人》演唱會記者會。（圖／旋風音樂xKKLIVE提供）

金曲歌王伍思凱的31歲兒子伍諒（原名伍靖），今（28日）傳出感情糾紛、餵毒等負面新聞。對此，伍諒稍早全盤否認，直呼「太瞎了」並強調將提告捍衛清白。而伍思凱的好友趙傳今出席《給所有知道我名字的人》演唱會記者會時，坦言已看過新聞，雖不清楚具體細節，但仍分享了老友近況。

趙傳受訪時表示與伍思凱近年聯繫較少，但前幾周才在從中國返台的班機上巧遇，當時僅簡單寒暄；而上次深入交談則是在一場聚會中，他形容當時伍思凱「狀態非常好」。面對伍思凱近年淡出台灣演藝圈的說法，趙傳緩頰道：「應該沒有，他還是持續有一些演出活動。」事實上，本刊去年曾在庾澄慶母親張正芬的94歲壽宴上，見到伍思凱也曾現身祝壽，更熱情高舉應援牌。

廣告 廣告

談及對下一代的教育，趙傳育有1子2女，他透露家中至今仍有「家規」與「門禁」。即便孩子已成年，他仍時常叮嚀在外要注意安全，且與人相處需以和為貴，並告誡盡量減少不必要的金錢借貸往來。另外在感情觀教育上，趙傳態度開明但也謹慎，他希望孩子交友要「從朋友開始」，並鼓勵先帶回家讓家長認識。他強調：「先彼此了解、確認價值觀一致後再進一步發展。」

趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會台北站，將於5月23日北流開唱，門票2月8中午在KKTIX、全家FamiPort正式啟售。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小S紅包1萬6「被嫌少」！ 她理性神回爆擊全場：成年世界的現實

社運網紅翻車1／名作家捲性騷案！記恨教授拒洩密 造謠抹黑被判刑

霍諾德吃素「關鍵在植物蛋白」 減重醫：101不會爬到心肌梗塞