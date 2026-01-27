星二代餵毒騙砲／星二代光環非法獵豔 伍思凱兒遭爆免費大麻誘女上床

藝人伍思凱的兒子伍靖以音樂人自詡，卻遭爆餵毒騙砲。伍靖傳送沒穿衣服的床照給女子，順勢開口約砲。（讀者提供）

金曲歌王伍思凱獨子伍靖（現改名伍諒）遭爆餵毒騙砲！本刊接獲投訴，指31歲的伍靖以音樂人自居，靠著星二代光環，透過交友軟體搭訕女生，分享吸大麻經驗、打手槍照片，還以提供免費大麻當作誘因騙砲，甚至利用砲友的人脈認識其他女子，擴張約砲版圖，已有多女淪陷。本刊調查，伍靖8年前在美國街頭亮刀被捕，現又爆醜聞，再度傷了父親的心！

今年59歲的金曲歌王伍思凱，婚後育有1子1女，兒子伍靖8年前卻因在美國街頭亮刀被捕，回台後以音樂人自居，也會在網路上發表創作歌曲，看似浪子回頭。不過，本刊最近接獲投訴，指伍靖靠星二代光環、在交友軟體搭訕女生，甚至餵毒騙砲。

廣告 廣告

今年59歲的伍思凱（圖）曾是金曲歌王，近年淡出台灣演藝圈。（翻攝伍思凱臉書）

投訴人Ａ小姐告訴本刊，她的閨密就是在交友軟體認識伍靖，伍靖非常積極，多次主動約女生碰面，約會時會提到父親跟妹妹，分享明星家庭的生活，讓女生感覺他是出手闊綽又平易近人的星二代，加上嘴巴很甜，所以獵豔無往不利，不少女生第一次跟他約會就暈船，被他帶回住處或摩鐵發生關係。

伍靖為了獵豔，竟然還分享自己吸大麻的經驗，甚至以免費提供大麻當誘因，把女生約到住處上床。Ａ小姐出示伍靖跟一名女子的對話紀錄佐證。訊息顯示，今年1月某日凌晨，伍靖傳訊給對方，並且以想念為由，要女子傳性感照片給他，接著開口約砲。

伍靖除了分享吸大麻的經驗，還傳打手槍的照片給小美約砲。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

伍靖約砲字眼很露骨，還問對方上床時能否不戴保險套，見女子動搖，他又分享「刺激難忘」的約砲經驗，不僅自爆有3、4個固定砲友，還說曾在約砲過程中服用威爾鋼、跟砲友抽大麻助性。

Ａ小姐說，伍靖用毒品約砲的對象小美（化名）是他另一個砲友Ｂ女的友人，去年七月伍靖透過交友軟體搭上Ｂ女，後來伍靖要Ｂ女介紹其他女生給他認識，企圖擴展約砲版圖，被Ｂ女抓包後，雙方不歡而散。

伍靖與Ｂ女鬧翻後，把目標轉向個性單純的小美，伍靖除了分享吸大麻約砲的經驗，還傳了多張自己打手槍的照片給小美，小美看完後回傳「沒有錢付（大麻）」，伍靖則回應「我沒有要妳付錢」「妳好好幫我吹啊」，企圖用毒品當作誘因，要小美自己送上門，解決他的生理需求。

伍靖為了獵豔，分享吸大麻、吃威爾鋼助性的經驗。（示意圖，非真實截圖）

小美因故未赴約，惹惱伍靖，讓小美認清伍靖真面目，決定與他斷聯。事後小美向Ｂ女打聽，得知Ｂ女另一閨密也曾被餵毒騙砲，伍靖的惡行才在姐妹間傳開。

回應 伍靖：從未餵毒騙砲

針對相關指控，伍靖全盤否認，強調自己從未餵毒、騙砲，是遭人抹黑，將保留法律追訴權。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

星二代餵毒騙砲1／狂灑錢彈揪妹滾床單 伍靖自承吸毒淫亂對話曝光

星二代餵毒騙砲2／吸毒助性全找砲友姐妹淘 他傳露鳥照遭拒竟成恐怖情人