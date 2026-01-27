星二代餵毒騙砲1／狂灑錢彈揪妹滾床單 伍靖自承吸毒淫亂對話曝光

伍靖（左）與美籍網紅劉沛（右）頗有交情，2人偶爾合作表演。（翻攝劉沛臉書）

今年59歲的金曲歌王伍思凱，婚後育有1子1女，女兒伍悅繼承衣缽踏入演藝圈，現為樂團主唱，兒子伍靖也遺傳到父親的音樂才華，還進入美國最高音樂學府伯克利音樂學院就讀，但八年前卻因在美國街頭亮刀被捕，回台後以音樂人自居，也會在網路上發表創作歌曲，看似浪子回頭。

不過，本刊最近接獲投訴，指伍靖靠星二代光環、在交友軟體搭訕女生，甚至餵毒騙砲。

今年59歲的伍思凱（圖）曾是金曲歌王，近年淡出台灣演藝圈。（翻攝伍思凱臉書）

投訴人Ａ小姐告訴本刊，她的閨密就是在交友軟體認識伍靖，伍靖聊天時主動提到他是伍思凱的兒子、音樂創作者，因工作需要，常往返台、美兩地，還會將自己的音樂作品或唱歌彈琴的自拍影片傳給對方，聲稱準備赴美發展，擄獲不少女生好感。

Ａ小姐說，伍靖非常積極，多次主動約女生碰面，約會時總是帶去有會員條件限制的美僑俱樂部或高級餐廳用餐，聊天時也會提到父親跟妹妹，分享明星家庭的生活，讓女生感覺他是出手闊綽又平易近人的星二代，加上嘴巴很甜，總是喊女生「寶貝」或是「老婆」，所以獵豔無往不利，不少女生第一次跟他約會就暈船，被他帶回住處或摩鐵發生關係。

未婚成年男女約砲上床，外人無可置喙，不過，伍靖為了獵豔，竟然還分享自己吸大麻的經驗，甚至以免費提供大麻當誘因，把女生約到住處上床，讓Ａ小姐看不下去，決定公開他的惡行。

伍靖以免費大麻當誘因，企圖把女生約到住處上床。（示意圖，非真實截圖）

伍靖為了獵豔，分享吸大麻、吃威爾鋼助性的經驗。（示意圖，非真實截圖）

為證明所言不假，Ａ小姐出示伍靖跟一名女子的對話紀錄佐證。訊息顯示，今年一月某日凌晨，伍靖傳訊給對方，並且以想念為由，要女子傳性感照片給他，接著開口約砲。

伍靖約砲字眼很露骨，包括「可溫柔可粗暴、戀愛砲」「會讓妳高潮」，試圖邀對方到他位於新北汐止住處，但女子以生理期為由拒絕，伍靖不死心，表示自己不介意，還問對方上床時能否不戴保險套，見女子動搖，他又分享「刺激難忘」的約砲經驗，不僅自爆有3、4個固定砲友，還說曾在約砲過程中服用威爾鋼、跟砲友抽大麻助性，自豪「做了一晚」「幹到潮吹」。

「如果只是單純約砲，別人管不著，但若涉及毒品，問題就很嚴重！」Ａ小姐說，伍靖用毒品約砲的對象小美（化名）是他另一個砲友Ｂ女的友人，去年七月伍靖透過交友軟體搭上Ｂ女，雙方很快發生關係，後來伍靖要Ｂ女介紹其他女生給他認識，企圖擴展約砲版圖，被Ｂ女抓包後，雙方不歡而散。

