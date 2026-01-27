星二代餵毒騙砲2／吸毒助性全找砲友姐妹淘 他傳露鳥照遭拒竟成恐怖情人

伍靖除了分享吸大麻的經驗，還傳打手槍的照片給小美約砲。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

伍靖與Ｂ女鬧翻後，把目標轉向個性單純的小美，靠著慣用的把妹手法、甜言蜜語搏取小美好感，加上小美跟另一半是遠距離戀愛，讓伍靖有機可乘，很快就成功將小美收編為砲友。

Ａ小姐說，伍靖除了分享吸大麻約砲的經驗，還傳了多張自己打手槍的照片給小美，並且寫下「很想要、可以塞滿讓妳舒服、慢慢服侍妳」傳給她，小美看完後回傳「沒有錢付（大麻）」，伍靖則回應「我沒有要妳付錢」「妳好好幫我吹啊」，企圖用毒品當作誘因，要小美自己送上門，解決他的生理需求。

廣告 廣告

小美因故未赴約，惹惱伍靖，他不僅奪命連環call，還狂發訊息爆粗口，甚至罵小美不識好歹，讓小美認清伍靖真面目，決定與他斷聯。事後小美向Ｂ女打聽，得知Ｂ女另一閨密也曾被餵毒騙砲，伍靖的惡行才在姐妹間傳開。

本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。沒想到言猶在耳，數年後伍靖捲入吸毒騙砲風波，再度傷了父親的心。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光

星二代餵毒騙砲／星二代光環非法獵豔 伍思凱兒遭爆免費大麻誘女上床