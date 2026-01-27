星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光

伍靖8年前在美國亮刀被捕之後，曾在臉書上爆粗口（紅圈處）。（翻攝伍靖臉書）

本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。

沒想到言猶在耳，伍靖回國後又因襲警吃上官司。判決指出，2020年7月27日晚間，伍靖到前女友住處騷擾，前女友的父親報警，員警到場處理要求伍靖離開，伍靖過程中不配合、咆哮，還出言警告並攻擊、辱罵員警「再碰我一次我他媽戳瞎你眼睛」、「你長那麼醜，很可悲」及三字經。新北地院依妨害公務執行罪判處拘役50天，緩刑2年。現在伍靖又捲入吸毒騙砲風波，再度傷了父親的心。

除了兒子有狀況，伍思凱的大姊、大哥之前也因涉及重大刑案，躍上社會新聞版面。伍思凱的大姊伍碧湄外型亮麗，曾當過模特兒、歌手，拍過電影、上過雜誌封面，1992年捲入新北板橋公園女屍命案遭收押。

出道多年的伍思凱（左）經驗豐富，曾擔任歌唱選秀節目的評審。（翻攝伍思凱臉書）

根據當年報導，警方查出死者是從事特種行業的周姓女子，生前被通報失蹤，銀行帳戶遭人盜領，警方調閱監視器畫面，鎖定一名前科累累的陳姓女子涉有重嫌。

涉嫌犯案的陳女頂著一頭短髮、打扮中性，與周姓死者曾是同事，她落網後一開始否認與命案有關，後來改口認罪，並自爆與伍碧湄女女戀，2人覬覦周女存款，設局將她騙到家中灌醉後綑綁，等她清醒再持刀逼問提款卡密碼，得手後擔心東窗事發，便聯手用棉被將周女活活悶死。

陳女認罪後，伍碧湄展開逃亡生涯，後來她透過媒體喊冤，強調自己被陳女陷害；同年7月伍碧湄落網、遭到收押，沒想到當晚就在看守所暴斃。檢警查出，她將安非他命偷偷夾帶進入看守所，並過量服用導致喪命，被外界懷疑是畏罪自殺。

伍思凱（左）人緣好，曾受邀擔任江蕙（右）封麥演唱會的嘉賓。（翻攝伍思凱臉書）

除了姊姊伍碧湄涉入命案之外，伍思凱的哥哥伍思遠1987年間，涉嫌犯下太陽城西餐廳老闆娘的擄人勒贖、強拍裸照案，案發後，伍思遠的同夥遭殺害焚屍報復，伍思遠則潛逃出境，行蹤成謎。

至於伍思凱，從小就熱愛音樂，大學時期與友人組樂團在校園巡演，也在pub駐唱打工，20歲時被知名歌手黃鶯鶯相中擔任和聲，意外踏進演藝圈，黃鶯鶯替他取英文名字Sky，希望他事業一飛沖天，他也憑藉實力一鳴驚人，成名曲為〈特別的愛給特別的你〉，另有〈分享〉〈不只是朋友〉〈愛要怎麼說〉及〈寂寞公路〉等多首傳唱度極高的經典歌曲，2004年成為金曲歌王。本以為伍靖能子承父業，未料兒子狀況不斷，也讓外界感嘆家家有本難念的經。

回應 伍靖：從未餵毒騙砲

針對相關指控，伍靖全盤否認，強調自己從未餵毒、騙砲，是遭人抹黑，將保留法律追訴權。

