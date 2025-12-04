星二代體能大亂鬥！許明杰崩潰喊「我先回家」林瑞陽愛兒也參戰

「星二代組」陣容華麗，包括施捷夫、林禹、許明杰、何柏廷、林亭翰。（圖／好看娛樂提供）





健身運動競技節目《最強的身體》本週日即將播出第17集，「星二代組」陣容華麗，包括林禹（林瑞陽之子）、許明杰（許仙姬之子）、林亭翰（林隆璇之子）、何柏廷（何豪傑、和家馨之子）以及施捷夫（阿發師之子），五位年輕選手首次同台比拚體能依舊卯足全力。

林禹賽後直呼：「真的好累唷！原本在電視上看覺得『我上也行吧』，結果腳重得像綁鉛塊。」施捷夫則以廚師本能形容訓練感受：「單舉動作就像在甩鍋，很像在廚房訓練。」曾是男子團體成員的許明杰則完全被其他人的實力震懾，忍不住喊：「我先叫車回家！」現場氣氛既緊張又逗趣。和家馨當天也親自到場替兒子何柏廷加油，何柏廷完成賽事後興奮感滿滿，甚至笑說要回家揪爸爸組父子檔一起來挑戰。

林禹（林瑞陽之子）參加最強的身體。（圖／好看娛樂提供）

節目本週也推出史上首個「國際賽事」，分別有來自捷克的馬雷克、巴西的戴凱文、瓜地馬拉的哈維、美國的Andreas、祕魯的Willy，以及來自馬來西亞的祖雄等不同國籍的選手同場競技。祖雄代表馬來西亞出戰，坦言最難的是「要在速度與心跳控制之間取得平衡」。他為逼自己不能鬆懈，特別把老婆佳娜帶到現場，佳娜更在場邊用力加油：「愛的力量、快一點！」讓現場笑聲不斷。

另一組備受關注的「最強體育系大戰」則被視為本季最恐怖的組別，參賽者來自台體大、高師大、彰師大、北市大及輔仁大學的體育系畢業生。背負母校榮譽與科系面子，人人火力全開，衝刺、爆發力、耐力都強得驚人，讓主持群與現場觀眾都瞠目結舌。主播蔡尚樺忍不住大喊：「他們的速度完全跟之前所有選手不在同一個檔次！」



