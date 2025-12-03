「星二代」變身主持王！陳小春12歲兒Jasper四語主持網呼：台風好穩

從親子節目《爸爸去哪兒》走紅的陳小春兒子Jasper，如今已經12歲，近期因擔任主持人工作而再度受到矚目。他不僅能夠流利使用中文、英文、粵語及法語四種語言主持活動，更能以全英文拍攝介紹城市風景的影片，展現出超齡的語言能力與穩健的台風。在媽媽應采兒擔任經紀人的帶領下，Jasper的表現讓網友們紛紛讚嘆他的非凡才華與專業表現。

陳小春與應采兒的兒子Jasper暴風抽高。（圖／翻攝自應采兒小紅書）

這位星二代小主持人最近在上海擔任活動主持工作，展現了令人驚艷的語言能力，他能夠流利使用法語、英文、粵語和中文四種語言進行主持。值得一提的是，Jasper之前曾經登上TED舞台進行全英文演講，顯示出他在語言表達方面的卓越才華。目前就讀上海國際學校的他，雖然擁有星二代的身分，但他似乎正在走出屬於自己的獨特道路。Jasper在學校裡結交了來自英國、美國、印度、西班牙和義大利等多國的朋友，展現出他廣闊的國際視野。

陳小春的兒子Jasper過去參加《爸爸去哪兒》擄獲許多婆媽粉絲的心。（圖／翻攝自應采兒小紅書）

Jasper的日常生活由媽媽應采兒定期在網路上更新，讓粉絲們能夠透過影片陪伴他成長。隨著Jasper開始涉足主持工作，粉絲們也有更多機會見證這位星二代的成長歷程和才華展現，他穩健的台風和多語言能力，讓人對他的未來發展充滿期待。

