星光不滅的山海角落！金寶山聚集多位巨星 雕像訴說未完的人生篇章

金寶山園區裡設置多位名人雕像。

金寶山墓園裡規劃的「碑林名人區」與多個主題園區，長眠著眾多影響台灣社會與流行文化的重要人物，包括鄧麗君、李玟（CoCo）、高以翔、齊柏林、胡金銓、李天祿、盧修一，以及安葬於玫瑰園的徐熙媛（大S）等各界名人。園區內一座座名人雕像靜靜佇立，不只是紀念地標，更承載著他們留給世人的故事與思念，讓前來追憶的訪客無不動容。

大S於2025年2月病逝，長眠於金寶山玫瑰園，墓園由她的老公具俊曄親手設計與打造，承載了兩人深沉的愛情與不捨。身為藝術家的具俊曄因無法承受喪妻之痛，以愛妻之名設計墓園，並規劃設立雕像。今（2日）在大S離世屆滿一週年之際，紀念雕像於金寶山正式舉行揭幕儀式。

「筠園」永留鄧麗君歌聲

提到金寶山，多數人第一個想到的便是「亞洲歌姬」鄧麗君。她辭世後安葬於專屬紀念園區「筠園」，園內設有金色女神雕像與鋼琴鍵步道，遊客踏上琴鍵便會播放〈月亮代表我的心〉、〈甜蜜蜜〉等經典旋律，彷彿她仍在現場演唱，增添不捨氛圍。

特別的是，「筠園」得名於她的本名「鄧麗筠」，因依山面海、景色優美，家屬選定此處讓她安息。據鄧麗君生前好友田文仲憶述，金寶山墓地由鄧母親自挑選，當時因民間習俗認為預送墓地不吉利，加上鄧麗君對華人世界的特殊貢獻，最後金寶山老闆以1元台幣象徵性賣出這約50坪的墓地。

鄧麗君文教基金會8日於新北金寶山筠園舉辦「鄧麗君30週年筠園音樂會」。

鄧麗君是華語樂壇永恆巨星，她的歌曲至今仍廣受喜愛。

「永遠的月光愛人」活在歌迷心中

華語天后李玟的「永遠的月光愛人」紀念雕像佇立於金寶山碑林名人區，名稱取自她唱進無數人心裡的代表作〈月光愛人〉。雕像裡的她，輕柔地坐在上弦月上，彷彿化身夜空中最溫暖的一道月光，依舊微笑守望著歌迷。雕像自2025年揭幕以來，不少歌迷專程前來獻花、播放她的歌曲低聲合唱，讓這一隅成為承載思念與旋律的角落。

「永遠的月光愛人」紀念雕像耗時一年打造，由雕塑家王志文細膩刻畫，靈感來自李玟當年站上奧斯卡舞台演唱時的經典上弦月造型。從神情、髮絲到鎖骨線條，每一個細節都力求還原她最燦爛動人的模樣，彷彿下一秒就會開口唱歌。家人首次見到成品時忍不住落淚，二姐Nancy當時感性說：「人有兩次死亡，一次是停止呼吸，另一次是被世界遺忘。」希望李玟的笑容與歌聲能被永遠記得，就像月光從不真正消失，她的溫暖將永留每個人心中。

李玟是許多人心中永遠的天后。

李玟是許多人心中永遠的天后。COCO李玟台灣歌迷會提供

高以翔紳士陽光身影永恆

高以翔當年因錄影意外猝逝，震驚演藝圈。家屬選擇在金寶山「日光苑」設立雕像，造型為他生前喜愛的籃球運動風格，包含精細的鬍渣與手勢，呈現他高挑挺拔、溫暖微笑的模樣，延續他生前給人「紳士暖男」的形象。雕像前經常可見粉絲擺放鮮花與卡片，在冥誕或忌日更聚集悼念，成為粉絲寄託思念的所在。

金寶山高以翔紀念雕像。

齊柏林用鏡頭守護台灣土地

紀錄片導演齊柏林以《看見台灣》聞名，他透過空拍鏡頭揭露環境破壞議題，喚起全民對土地與自然的關注。意外離世後長眠於金寶山。紀念設施簡約低調，呼應他樸實踏實的性格，也象徵他對台灣山海的深厚情感，許多影迷與環保團體會前來致意。

紀念雕塑致敬武俠美學大師胡金銓

胡金銓是華語影壇重要導演，《龍門客棧》《俠女》等作品將武俠電影推向國際影展舞台，被視為華語電影美學奠基者之一。其墓區與紀念雕塑同樣位於碑林名人區，象徵他對華語電影藝術的深遠影響，吸引影迷與電影工作者專程前來追思。

胡金銓是華語電影美學奠基者之一。

布袋戲國寶級傳承者李天祿

被譽為台灣布袋戲靈魂人物的李天祿，一生致力於傳統戲曲與偶戲文化保存。紀念雕像呈現戲偶與戲台元素，象徵他把民間藝術推向國際的貢獻，也讓金寶山成為台灣本土文化的重要記憶場域。

公共事務的理想實踐者盧修一

前立委盧修一長年投入政治與公共事務，關注社會改革與人權議題。他的紀念碑設於名人區內，風格樸素，象徵其清廉與理想主義形象，讓後人記得這位為社會奔走的政治人物。

此外，富邦集團創辦人蔡萬才、中信辜濂松、英業達溫世仁、裕隆嚴凱泰等企業家也長眠於此。雖未必都有大型雕像，但其墓區本身已成為台灣財經與產業發展史的重要象徵。

風水寶地承載著台灣記憶

金寶山因依山面海、環境清幽，被視為風水寶地，也逐漸發展成兼具藝術與追思功能的紀念園區；事實上，金寶山早已超越傳統墓園的意義，更像是一座結合雕塑、公園與文化記憶的紀念場域。從鄧麗君的歌聲、李玟的月光、高以翔的笑容，到齊柏林的土地視角與胡金銓的電影美學，每一座雕像都不只是追思，更是一段時代故事的凝結，承載著一段段台灣流行文化與社會記憶。

金寶山風景優美。



