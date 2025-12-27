星光匯聚共襄盛宴 新創總會團體會員聯誼會「奧斯卡尾牙盛宴」盛大登場

【警政時報 林照東／台北報導】由中華民國全國創新創業總會（以下簡稱新創總會）團體會員聯誼會主辦的【奧斯卡尾牙盛宴】，於2025年12月26日（星期四）假格萊天漾大飯店盛大舉行。當晚活動以「星光匯聚」為主題，現場星光雲集，會員們以奧斯卡風格或角色扮演造型盛裝出席，並透過精心設計的「變裝大進場」揭開活動序幕，宛如走上紅毯般依序亮相，展現創意巧思與滿滿熱情，為整場尾牙增添亮點與歡樂氛圍。

會員們以奧斯卡主題變裝造型參與尾牙活動，透過角色扮演與互動合影，為年度盛會增添創意與趣味。（圖／記者林照東攝）

簡岑穎會長致詞分享：肯定與期許

第六屆團體會員聯誼會會長簡岑穎(ELVIS愛菲斯健康生技有限公司/總經理)於致詞時回顧2025年的亮眼成果，指出今年共舉辦25場活動，會員人數亦由原本58位增至117位，總產值突破120億元。她感性表示，非常感謝會員積極的參與與新創總會的支持，期盼未來能將團體會員的能量與創意推向海外市場，帶領會員開拓更廣闊的商業版圖。

新創總會邱銘乾總會長(家登精密工業(股)公司/董事長)在致詞中肯定團體會員聯誼會今年的會務發展，表示：「真誠與熱情的付出，是會務成功的關鍵。感謝團體會員今年創造的佳績，也期待未來有更多有影響力的企業主加入新創會員，將正面的力量帶給協會。」他鼓勵會員全力以赴，把會務工作做到有聲有色，並以行動推動更多社會與商業價值。

引領新會館建設，提升協會服務品質

謝禎煥創會長於致詞後，率領幹部全力支持新創總會新會館的購置計畫。他強調，隨著協會服務規模不斷擴大，提供一個更完善、舒適且專業的環境給新創會員，是協會持續提升服務品質的重要目標，也能讓協會在未來發展中更具競爭力與完整性，確保每一位會員都能享受到更專業、全面的支持。

表揚今年積極參與各項活動的新創會員，肯定其傑出貢獻與投入，成果豐碩。（圖/記者林照東攝）

頒發「功在新創獎」致敬資深會員的耕耘與堅持

在本次活動中，特別頒發「功在新創獎」，表揚在新創總會服務超過30年的資深會員，以感謝他們長期對協會的支持與貢獻。其中年資最久的楊寬裕會員（大寬獎品工藝有限公司／總經理）與陳高明會員（徠福行科技股份有限公司／董事長）更是這份榮譽的代表。

楊寬裕會員自52年前加入新創總會以來，一路與協會相隨，見證並參與總會的每一個重要里程碑；陳高明會員服務超過50年，也長期支持協會運作，展現持續奉獻與專業精神。他們將自身專業與熱忱投注於總會活動中，不僅實踐了「新創人一路打拼、追求卓越」的精神，也成為新創會員的榜樣。

「功在新創獎」象徵對長期耕耘、默默奉獻的肯定，也傳遞協會對會員忠誠、專業與熱情的高度敬意。所有資深會員的努力，正是新創總會能夠持續茁壯、創造更多價值的重要力量。

新創總會團體會員聯誼會舉行會館捐款儀式，現場捐出50萬元拋磚引玉象徵會員共同支持協會永續發展。（圖／記者林照東攝）

頒發「會拓獎」、「傑出學習獎」及「出席共學獎」

本次活動中，特別頒發「會拓獎」、「傑出學習獎」及「出席共學獎」。其中，「會拓獎」表揚積極推薦優秀企業主加入新創總會的幹部與會員，感謝他們的努力使總會得以持續吸納更多優質企業與創業者，擴大會員網絡，強化交流與資源分享，進一步提升總會的專業影響力與發展潛力。

「傑出學習獎」與「出席共學獎」則表揚在各項活動中展現積極學習態度與持續參與精神的會員，他們的努力不僅展現終身學習的榜樣，也促進了協會內部的交流與成長。

頒發小聯盟總召集人聘書，期許持續凝聚夥伴力量，推動聯盟發展。（圖/記者林照東攝）

宣布成立產業小聯盟 頒發戰略楷模顧問暨小聯盟總召聘書

新創總會團體會員聯誼會依據會員產業別及職能專長進行分組，成立多個「產業小聯盟」，以整合資源、擬定協同作戰策略，促進跨域合作，攜手拓展會員事業版圖。為強化各聯盟的策略高度與實務引導，本次特別頒發「戰略楷模顧問」聘書，邀請具備豐富產業經驗與前瞻視野的創業楷模擔任顧問角色，協助小聯盟穩健發展。

本次受聘之戰略楷模顧問包括：半導體聯盟余維斌楷模(宜特科技(股)公司/董事長)、車用製程聯盟簡榮坤楷模(邑昇實業(股)公司/董事長)、數位聯盟李傳德楷模(維田科技(股)公司/董事長)、大健康聯盟徐煥清楷模(泰宗生物科技(股)公司/董事長)，以及生活聯盟周青麟楷模(狼窩創業加速器(股)公司/董事長)，期盼透過其專業與經驗傳承，帶領聯盟成員精準布局產業趨勢。

同時亦頒發各產業小聯盟「總召集人」聘書，肯定其肩負聯盟運作與會員凝聚的重要角色。各聯盟總召分別為：半導體聯盟總召李信宏(邑流微測(股)公司/董事長)、車用製程聯盟總召李佳玲(笙寶實業(股)公司/董事長特助)、數位聯盟總召蔡松廷(杜浦數位安全(股)公司/執行長)、大健康聯盟總召陳秉豐(雅文塑膠總經理)，以及生活聯盟總召葉家瑋(藍斯特企業(股)公司/董事長)。未來將在顧問與總召的共同帶領下，深化聯盟合作能量，打造具競爭力的新創產業生態系。

新創總會團體會員聯誼會奧斯卡尾牙盛宴全體會員大合照，現場氣氛熱絡，展現企業家社群的高度參與與活力。（圖／記者林照東攝）

互動遊戲、驚喜抽獎及精彩歌舞表演，一同享受歡樂盛宴！

活動由團體會員聯誼會「四大天王」精彩開場揭幕，瞬間點燃現場氣氛；更有舞蹈與歌唱表演，帶領大家重回青春時光，留下難忘回憶。

活動期間特別規劃 LINE 互動遊戲，由張一心數位賦能副主委（安永金融科技(股)公司／執行副總）大力支持，透過快問快答的方式，讓會員在輕鬆互動中加深對團體會員聯誼會及彼此的認識，現場笑聲不斷、氣氛熱絡。同時，現場亦準備多項豐富獎項進行抽獎活動，誕生多位幸運得主，將活動氣氛推向高潮。

特別感謝本次熱情贊助酒水的會員及創業楷模們的支持與響應，充分展現夥伴間相互信任、攜手共創雙贏的精神。同時感謝一直支持團體會員聯誼會的吳秉澤導演（創新時代國際行銷有限公司／負責人），透過專業剪輯記錄這豐富精彩的一年。

Together we can，團體會員聯誼會也預告，明年度將持續規劃更多精彩且多元的活動，深化會員交流，攜手邁向更具影響力的新創未來。

關於新創總會團體會員聯誼會

中華民國全國創新創業總會創立於1972年5月17日，是臺灣以輔導創業為宗旨，成立最久、規模最大、資源最多、經驗最豐富的社團法人。本會於2015年起由謝禎煥創會長成立「團體會員聯誼會」，專注於為來自各行各業的企業家提供專業支持與創業資源，致力於幫助會員企業在成長過程中達成更高目標，並創造更多的商機與合作機會。

第六屆會長ELVIS愛菲斯健康生技有限公司簡岑穎總經理以「五力為核心，聚焦產業創新資源整合」為發展方針：企業培植、策略聯盟、品牌躍進、海外商展、世代傳承，持續整合資源、深化服務，為會員企業創造更多成長動能與價值。

竭誠邀請您與我們一同成為新創人，歡迎加入新創總會團體會員聯誼會！

連結：https://reurl.cc/1XD3KY

