星光匯聚共襄盛宴 新創總會團體會員聯誼會「奧斯卡尾牙盛宴」盛大登場
【警政時報 林照東／台北報導】由中華民國全國創新創業總會（以下簡稱新創總會）團體會員聯誼會主辦的【奧斯卡尾牙盛宴】，於2025年12月26日（星期四）假格萊天漾大飯店盛大舉行。當晚活動以「星光匯聚」為主題，現場星光雲集，會員們以奧斯卡風格或角色扮演造型盛裝出席，並透過精心設計的「變裝大進場」揭開活動序幕，宛如走上紅毯般依序亮相，展現創意巧思與滿滿熱情，為整場尾牙增添亮點與歡樂氛圍。
簡岑穎會長致詞分享：肯定與期許
第六屆團體會員聯誼會會長簡岑穎(ELVIS愛菲斯健康生技有限公司/總經理)於致詞時回顧2025年的亮眼成果，指出今年共舉辦25場活動，會員人數亦由原本58位增至117位，總產值突破120億元。她感性表示，非常感謝會員積極的參與與新創總會的支持，期盼未來能將團體會員的能量與創意推向海外市場，帶領會員開拓更廣闊的商業版圖。
新創總會邱銘乾總會長(家登精密工業(股)公司/董事長)在致詞中肯定團體會員聯誼會今年的會務發展，表示：「真誠與熱情的付出，是會務成功的關鍵。感謝團體會員今年創造的佳績，也期待未來有更多有影響力的企業主加入新創會員，將正面的力量帶給協會。」他鼓勵會員全力以赴，把會務工作做到有聲有色，並以行動推動更多社會與商業價值。
引領新會館建設，提升協會服務品質
謝禎煥創會長於致詞後，率領幹部全力支持新創總會新會館的購置計畫。他強調，隨著協會服務規模不斷擴大，提供一個更完善、舒適且專業的環境給新創會員，是協會持續提升服務品質的重要目標，也能讓協會在未來發展中更具競爭力與完整性，確保每一位會員都能享受到更專業、全面的支持。
頒發「功在新創獎」致敬資深會員的耕耘與堅持
在本次活動中，特別頒發「功在新創獎」，表揚在新創總會服務超過30年的資深會員，以感謝他們長期對協會的支持與貢獻。其中年資最久的楊寬裕會員（大寬獎品工藝有限公司／總經理）與陳高明會員（徠福行科技股份有限公司／董事長）更是這份榮譽的代表。
楊寬裕會員自52年前加入新創總會以來，一路與協會相隨，見證並參與總會的每一個重要里程碑；陳高明會員服務超過50年，也長期支持協會運作，展現持續奉獻與專業精神。他們將自身專業與熱忱投注於總會活動中，不僅實踐了「新創人一路打拼、追求卓越」的精神，也成為新創會員的榜樣。
「功在新創獎」象徵對長期耕耘、默默奉獻的肯定，也傳遞協會對會員忠誠、專業與熱情的高度敬意。所有資深會員的努力，正是新創總會能夠持續茁壯、創造更多價值的重要力量。
頒發「會拓獎」、「傑出學習獎」及「出席共學獎」
本次活動中，特別頒發「會拓獎」、「傑出學習獎」及「出席共學獎」。其中，「會拓獎」表揚積極推薦優秀企業主加入新創總會的幹部與會員，感謝他們的努力使總會得以持續吸納更多優質企業與創業者，擴大會員網絡，強化交流與資源分享，進一步提升總會的專業影響力與發展潛力。
「傑出學習獎」與「出席共學獎」則表揚在各項活動中展現積極學習態度與持續參與精神的會員，他們的努力不僅展現終身學習的榜樣，也促進了協會內部的交流與成長。
宣布成立產業小聯盟 頒發戰略楷模顧問暨小聯盟總召聘書
新創總會團體會員聯誼會依據會員產業別及職能專長進行分組，成立多個「產業小聯盟」，以整合資源、擬定協同作戰策略，促進跨域合作，攜手拓展會員事業版圖。為強化各聯盟的策略高度與實務引導，本次特別頒發「戰略楷模顧問」聘書，邀請具備豐富產業經驗與前瞻視野的創業楷模擔任顧問角色，協助小聯盟穩健發展。
本次受聘之戰略楷模顧問包括：半導體聯盟余維斌楷模(宜特科技(股)公司/董事長)、車用製程聯盟簡榮坤楷模(邑昇實業(股)公司/董事長)、數位聯盟李傳德楷模(維田科技(股)公司/董事長)、大健康聯盟徐煥清楷模(泰宗生物科技(股)公司/董事長)，以及生活聯盟周青麟楷模(狼窩創業加速器(股)公司/董事長)，期盼透過其專業與經驗傳承，帶領聯盟成員精準布局產業趨勢。
同時亦頒發各產業小聯盟「總召集人」聘書，肯定其肩負聯盟運作與會員凝聚的重要角色。各聯盟總召分別為：半導體聯盟總召李信宏(邑流微測(股)公司/董事長)、車用製程聯盟總召李佳玲(笙寶實業(股)公司/董事長特助)、數位聯盟總召蔡松廷(杜浦數位安全(股)公司/執行長)、大健康聯盟總召陳秉豐(雅文塑膠總經理)，以及生活聯盟總召葉家瑋(藍斯特企業(股)公司/董事長)。未來將在顧問與總召的共同帶領下，深化聯盟合作能量，打造具競爭力的新創產業生態系。
互動遊戲、驚喜抽獎及精彩歌舞表演，一同享受歡樂盛宴！
活動由團體會員聯誼會「四大天王」精彩開場揭幕，瞬間點燃現場氣氛；更有舞蹈與歌唱表演，帶領大家重回青春時光，留下難忘回憶。
活動期間特別規劃 LINE 互動遊戲，由張一心數位賦能副主委（安永金融科技(股)公司／執行副總）大力支持，透過快問快答的方式，讓會員在輕鬆互動中加深對團體會員聯誼會及彼此的認識，現場笑聲不斷、氣氛熱絡。同時，現場亦準備多項豐富獎項進行抽獎活動，誕生多位幸運得主，將活動氣氛推向高潮。
特別感謝本次熱情贊助酒水的會員及創業楷模們的支持與響應，充分展現夥伴間相互信任、攜手共創雙贏的精神。同時感謝一直支持團體會員聯誼會的吳秉澤導演（創新時代國際行銷有限公司／負責人），透過專業剪輯記錄這豐富精彩的一年。
Together we can，團體會員聯誼會也預告，明年度將持續規劃更多精彩且多元的活動，深化會員交流，攜手邁向更具影響力的新創未來。
關於新創總會團體會員聯誼會
中華民國全國創新創業總會創立於1972年5月17日，是臺灣以輔導創業為宗旨，成立最久、規模最大、資源最多、經驗最豐富的社團法人。本會於2015年起由謝禎煥創會長成立「團體會員聯誼會」，專注於為來自各行各業的企業家提供專業支持與創業資源，致力於幫助會員企業在成長過程中達成更高目標，並創造更多的商機與合作機會。
第六屆會長ELVIS愛菲斯健康生技有限公司簡岑穎總經理以「五力為核心，聚焦產業創新資源整合」為發展方針：企業培植、策略聯盟、品牌躍進、海外商展、世代傳承，持續整合資源、深化服務，為會員企業創造更多成長動能與價值。
竭誠邀請您與我們一同成為新創人，歡迎加入新創總會團體會員聯誼會！
連結：https://reurl.cc/1XD3KY
更多警政時報報導
【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告
【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理
其他人也在看
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 5
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 89
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 8
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 141
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 78
民進黨台南民調驚人！吳子嘉預測「翻盤劇本」：不排除這個可能性
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區台南的「憲妃之爭」，也將於明（2026）年1月下旬迎來結果。隨著媒體發布之「內參民調」流出，稱民進黨立委林俊憲後勢看漲，超車立委陳亭妃機率大增一事，媒體人吳子嘉坦言，確實不能排除林俊憲一舉翻盤的可能性。吳子嘉在《董事長開講》節目中，談及彰化縣長之戰，新潮流陳素月翻盤出線一事。吳子嘉坦言，同樣的情況拿來分析台南憲......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 49
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 3 小時前 ・ 59
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道
藝人唐治平去年6月歷經母親過世，期間因未認領遺體、屢被目擊在台北街頭徘徊，精神狀況一度引發外界關注與擔憂；沉寂一段時間後，他近日重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，隨後更被粉絲發現悄然現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，還有網友認為唐治平完全吃得下吳慷仁，引發不少人討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 267
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 39
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 25
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 1 天前 ・ 61