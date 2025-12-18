星光大賞變靈異現場？陳都靈宣傳片慢放「牙齒消失」全網嚇到發毛

記者林宜君／台北報導

星光大賞尚未登場，網路卻先炸鍋。騰訊釋出的活動宣傳片，竟因一段慢速播放畫面引發驚悚聯想，女星陳都靈的口部影像被指「牙齒消失」，相關揣測迅速在社群延燒。備受矚目的「2025騰訊視頻星光大賞」預計於12月21日舉行，官方日前公布出席名單，包括趙露思、白鹿、陳都靈等人氣演員，原本引發粉絲期待，未料一支宣傳影片卻意外成為話題焦點。

YouTube頻道「光之子－朧兒」近日上傳分析影片，指出將陳都靈的宣傳畫面放慢檢視後，疑似出現上排牙齒不清楚、甚至像是「消失」的視覺狀況。（圖／翻攝自光之子－朧兒YT）

YouTube頻道「光之子－朧兒」近日上傳分析影片，指出將陳都靈的宣傳畫面放慢檢視後，疑似出現上排牙齒不清楚、甚至像是「消失」的視覺狀況，影片曝光後迅速在網路掀起討論。該頻道成立時間不長，頻道主自稱僅是一般觀察者，並以「乍看是宣傳片，其實是恐怖片？陳都靈邀你共赴星光大賞」為題，逐格解析爭議畫面。影片中，陳都靈對鏡頭說出：「大家好，我是陳都靈。星光璀璨，赴你之約。12月21日星光大賞，鎖定騰訊視頻，預約邂逅不同驚喜。」

影片曝光後，部分網友留言質疑「牙齒不完整」、「神情怪異」。（圖／翻攝自光之子－朧兒YT）

在正常播放速度下，畫面並無明顯異狀，但當影片被後製放慢至0.2倍速後，口部區域因壓縮、補幀與光影變化，出現陰影與畫面錯位。頻道主以紅圈標示牙齒位置，並加上「宣傳影片的牙齒，上面的牙齒不見了」等文字，讓畫面看起來格外詭異。影片曝光後，部分網友留言質疑「牙齒不完整」、「神情怪異」，甚至將背景牆面聯想為「水泥牆」，進一步延伸出各種陰謀論與恐怖揣測，討論逐漸失控。

至目前為止，陳都靈本人與主辦單位皆未針對相關傳言做出回應。（圖／翻攝自安徽衛視）

不過，也有理性網友指出，這類現象多半與影片壓縮、慢速播放、補幀演算法及燈光角度有關，並非實際生理異常。至目前為止，陳都靈本人與主辦單位皆未針對相關傳言做出回應，亦無任何可靠證據顯示當事人發生不測。星光大賞尚未登場，宣傳片卻先引發爭議，也再次凸顯網路過度解讀影像細節，容易放大恐慌與不實聯想。後續仍有待官方說明，事件真相仍應回歸理性看待。

