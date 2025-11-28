《星光大道》男星自曝月收入僅3千元 曾疑憂鬱做觀落陰後逆轉奪金鐘

黃靖倫在節目中再度演唱〈愛如潮水〉，坦言張信哲一直是自己的偶像。（圖／年代提供）

42歲新加坡籍黃靖倫因參加中視《超級星光大道》，在節目與張信哲合唱〈愛如潮水〉而深受觀眾喜愛，近日他登上《聚焦2.0》，大方分享成名前的心路歷程。他在節目中再度演唱〈愛如潮水〉，坦言張信哲一直是自己的偶像。聊起出演台語劇《天之蕉子》，黃靖倫笑說自己台語並不好，許多台詞都是現場模仿導演才順利講出來，也因此更能投入角色。

然而，看似陽光的他，其實曾面臨嚴重低潮。黃靖倫透露在獲得金鐘獎肯定前，經歷失戀與工作不順，最低月收入僅3000元，甚至懷疑自己罹患憂鬱症。後來在製作人陳玉珊的推薦下前往做觀落陰，心境因而出現轉變，不久後便在2016年以《成語賽恩思》獲得金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」肯定，迎來事業轉折。

如今事業穩定，黃靖倫也分享自己投資桌遊產業的近況，笑稱從小就熱愛桌遊，如今能把興趣變成事業，感到十分幸運。

