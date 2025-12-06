《星光大道》男星變身千萬業績房仲！甩負債、吃即期品苦日子

林道遠與靜香轉行當房仲。（圖／翻攝自林道遠、靜香Instagram）





現年38歲的男星林道遠，自2007年參加歌唱選秀節目第二屆《超級星光大道》出道，2015年與靜香（張淨婷）結婚、育有1女1子；他去年轉行當房仲，夫妻倆今年業績高達1200萬元，終於擺脫負債、吃一年多即期品的苦日子。

林道遠投入房仲業1年5個月，自今年1月到10月賣出15間房、業績800萬元，老婆靜香入行半年，賣出8間房、業績400萬元；林道遠分享銷售祕訣是「真誠以待」，以市場最即時的行情去跟買賣雙方做分析，讓大家都能夠感受到溫度、建立信任度，換位思考去設想客戶沒想到的細節之處。

林道遠坦言，起初在菜市場和街頭派報時，遇到民眾認出他會感到心裡怪怪的：「我換一個想法是，我為了我家庭、為了我的小孩，我覺得沒有什麼是不能夠放不下的！你不夠慘你才會在愛面子，你今天已經夠慘了，就不會愛面子。」直言許多男人明明生活困難卻不願放下自尊，只是因為過得還不夠慘而已。



