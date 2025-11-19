星光幫男歌手遭周刊爆料「全家都是惡鄰居」 社區住戶評價兩極

楊宗緯摔傷返台當社區主委，遭住戶砲轟是惡鄰居。（圖：楊宗緯微博）

近年事業重心轉往中國大陸的歌手楊宗緯，今年8月在大陸西寧演出時不慎從2公尺高的舞台摔下來，返台休養期間選上自家大樓的社區主委，卻遭爆料「全家都是惡鄰居」，不僅破壞公物，還隨地便溺，把社區鬧得雞飛狗跳。楊宗緯本人尚未回應。

「鏡週刊」今（19日）報導，接到社區住戶投訴，指楊宗緯選上社區主委，不但沒幫忙處理鄰里大小事，還將私人雜物堆放在梯廳間，社區貼公告提醒，卻遭置之不理；還有住戶批楊家人都是惡鄰居不守規範，隨地便溺，還將停車場感應器玩壞，造成住戶停車不便，楊宗緯卻不聞不問、不關心也不處理，其它住戶出言提醒，楊宗緯還罵人。報導指出，由於該社區規模較小，有建商保留戶和不少長輩，楊宗緯和建商關係不錯，頗受長輩喜愛，因而有部分住戶支持他當社區主委，形成一半力挺，一半反對的現況。

楊宗緯於2007年參加歌唱選秀節目《超級星光大道》，因獨特唱腔和富有強烈渲染力的歌聲走紅，但他在節目尾聲因謊報年齡爭議道歉退賽，最終獲選為第一屆「人氣王」並隨即出道。楊宗緯2008年發行首張個人專輯《鴿子》，後因與經紀人有合約問題，等了3年再重新出發，近年演藝事業重心轉往大陸，與歌手張碧晨合作歌曲〈涼涼〉，是陸劇《三生三世十里桃花》的片尾曲，在YouTube上點擊破億，大受歡迎。