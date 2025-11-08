星光歌手控遭小16歲「1夜6次老公」勒昏 喊：家暴我

娛樂中心 ／徐詩詠報導



過去出身選秀節目《超級星光大道》的藝人安歆澐，嫁給小16歲的國手莊英杰後，與對方育有一對兒女。安歆澐過去還在節目上公開稱讚老公體力好，曾笑說「一夜6次」。但近期兩人婚姻卻亮紅燈，安歆澐控訴莊英杰不僅無視兩人協議，偷吃自己的人妻閨密，還持菜刀家暴她。





安歆澐曾盛讚老公體力相當好。（圖／翻攝安歆澐臉書）

根據《三立新聞網》報導，安歆澐指出，自己與莊英杰曾簽下婚後協議，若有一方劈腿，房產就必須歸另一方所有，但男方事後多次劈腿自己的人妻閨密。安歆澐淚訴：「給過他們太多機會，中間也出來談判過，還簽了和解協議，結果他們一直藕斷絲連、違約，那就必須付出代價。」她透露，自己已經與對方談離婚，預計求償上百萬元。

安歆澐指出自己被老公家暴、對方多次劈腿後，已經在走離婚程序。（圖／翻攝安歆澐臉書）

除了偷吃外，安歆澐控訴莊英杰在比賽失利後，又罹患腦膜炎，導致他屢次在酒後失控。最恐怖的是，曾拿菜刀砍冰箱，今年4月甚至在車上動手勒暈她。她大嘆：「從沒想過，曾經這麼親密的另一半，會為了一個女人要置我於死地。」





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

