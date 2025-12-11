《星光燦爛》男星脫了！猛練「精壯線條」鏡頭露出 與她煲愛甜到升溫

記者趙浩雲／台北報導

出道九年的李昀銳，繼《星光燦爛》中袁善見一角被觀眾熟知後，終於迎來人生首部現代偶像劇男主角《再見，怦然心動》。（圖／龍華偶像台提供）

出道九年的李昀銳，繼《星光燦爛》中袁善見一角被觀眾熟知後，終於迎來人生首部現代偶像劇男主角《再見，怦然心動》。為了符合角色設定，他在劇中可說是火力全開，不僅多次脫衣展現精壯胸肌，曝光度高達五集之多。李昀銳表示，導演開拍前就要求他要有精壯線條，因此他開始密集訓練，甚至被劇中情敵劉海寬爆料，曾早上七點就看到李昀銳戴著墨鏡、敷瘦臉面膜、穿暴汗服在院子裡跑步，敬業又拼命，讓劇組全員佩服。

劇情主線聚焦學霸沈星若（徐若晗 飾）與校草陸星延（李昀銳 飾）。高中同住讓兩人日久生情，從懵懂校園到大學相戀，本以為能攜手走入未來，卻因婚姻觀分歧而分手。五年後，沈星若已成戀綜節目製片人，卻在機場意外與前任重逢，而陸星延更以投資方身份加入節目，兩人以「前任」身份被迫再度同框。隨著鏡頭運轉，年少時的甜蜜、分手時的痛苦一一被翻開，也促使兩人重新審視彼此與成長，而當初不足以支撐關係的地方，如今是否已能補全。

李昀銳在徐若晗面前大方「嶄露胸肌」。（圖／龍華偶像台提供）

李昀銳飾演的陸星延，外表理性、內心卻是十足「無愛一身輕、有愛變神經」的深情戀愛腦，年少時甚至為了愛情放棄名校志願。高中時期的他像烈酒般熱烈，初戀青澀懵懂、黏人又愛吃醋，被觀眾稱讚「青春感滿分」。都希望他能趁年輕時多拍幾齣校園劇。

徐若晗飾演的沈星若，因為父母感情生變，使她對婚姻心存恐懼，是堅持獨立、習慣用理性保護自己的「愛情逃兵」。她像咖啡冷調克制，陸星延像烈酒熱烈衝動，看似衝突，卻意外形成互補。徐若晗說：「沈星若是刺蝟女孩，破碎與驕傲同存，築起高牆保護自己，但真正被愛融化時，也會說出「我很生氣，但我想見你」這樣柔軟又真誠的話。」《再見，怦然心動》將於12/15起，平日晚間八點，在龍華偶像台MOD353全台首播。

