星光點亮希望！典美公益音樂會《夏日星琴》 7/4衛武營溫暖登場

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【記者 王苡蘋／高雄 報導】由財團法人典美文化基金會主辦的第14屆典美公益音樂會《夏日星琴》，將於2026年7月4日（六）晚間7時30分在衛武營國家藝術文化中心表演廳溫馨登場。今年音樂會以「夏日星空」為主題，邀請兩位自閉症（星兒）音樂家施翬與王榮堅攜手四位專業音樂家同台演出，透過音樂傳遞希望與感動，展現身心障礙音樂家的才華與生命力。

本次演出陣容堅強，包括榮獲2024年總統教育獎、曾獲文化盃音樂大賽豎琴高中組第一名的豎琴演奏家施翬，以及畢業於實踐大學音樂系、曾獲文化盃大專音樂班組鋼琴大賽第一名的王榮堅。此外，還邀請聲樂家戴旖旎、單簧管演奏家楊蕙祺、大提琴家曾史妃及鋼琴家林欣潔共同演出，透過獨奏與合奏交織出豐富多元的音樂篇章，帶領觀眾展開一場充滿想像與感動的星空音樂旅程。

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典美文化基金會長期推動公益音樂會，致力為身心障礙音樂家打造專業演出舞台，協助其累積表演經驗，並透過藝術展現自信與價值。基金會企劃部經理龍韻如表示，對許多不善言語表達的星兒而言，音樂是最真誠的語言。《夏日星琴》不僅呈現施翬與王榮堅多年努力累積的成果，更讓觀眾看見他們在舞台上綻放的光芒與自信。

典美文化基金會誠摯邀請民眾走進衛武營，在悠揚樂聲中感受音樂的力量與生命的感動，共同見證身心障礙音樂家突破自我、追逐夢想的精彩時刻，讓愛與希望隨著音符持續傳遞。購票詳情請至年代售票系統。（圖╱記者王苡蘋翻攝）