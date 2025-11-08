《星光》女星小16歲國手尪「家暴又偷吃」 安歆澐心死斷7年婚姻
〔記者林欣穎／台北報導〕女星安歆澐因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，並於2019年與小她16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚。不過之前安歆澐就曾在節目上吐露後悔結婚，男方酒後常動粗，且數次婚內出軌被她抓包，4月時男方更動手把她勒暈，兩人目前正在打離婚官司，安歆澐也說不會輕易原諒。
安歆澐過去曾在節目《單身行不行》提到，莊英杰並不是一個能夠駕馭酒精的人，莊英杰有一次選拔失利後情緒崩潰，竟然跑到廚房抓了一把菜刀，之後對著冰箱狂砍，把她嚇死了。為了不讓孩子看到這麼驚悚的一幕，安歆澐趕緊讓女兒把弟弟帶進房間，自己則不斷勸莊英杰冷靜下來。
昨她錄製余祥銓與薔薔所主持的節目《大老闆聯盟》時，受訪透露男生劈腿人妻閨蜜，屢次被她抓包，加上男方也多次有失控行為，目前雙方已經進入離婚官司，安歆澐向男方提出約上百萬的求償金，尚未考慮提告人妻閨蜜。其經紀人也透露目前安歆澐身心疲累，昨上節目時，薔薔以及她同屬經紀公司的師兄余祥銓也非常心疼。
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
