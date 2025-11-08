《星光》女星與小16歲尪婚變！偷吃人妻還家暴 心碎斬9年婚

安歆澐丈夫莊英杰不僅家暴還偷吃人妻。（圖／翻攝臉書／安歆澐）

曾參加《超級星光大道》、並入圍金鐘與金曲獎的44歲歌手安歆澐，驚傳與小16歲的丈夫、亞運龍舟國手莊英杰婚姻生變。兩人結婚9年育有一對兒女，目前正進行離婚訴訟。安歆澐受訪時情緒激動，指控丈夫多次外遇，甚至對她施暴，坦言「這段婚姻不可能再和解」。

根據《三立新聞網》報導，安歆澐透露，雙方婚後曾簽署協議，一旦有人外遇，名下房產須轉給對方。她表示莊英杰後來與自己的一名人妻朋友發生婚外情，數度被她發現，「我給過他們機會，也談過和解協議，但他們仍然藕斷絲連、違反協議，必須承擔後果。」

安歆澐婚姻走到盡頭。（圖／翻攝臉書／安歆澐）

針對是否會對第三者提告侵害配偶權，安歆澐表示，目前重心放在追討違約損害部分，暫未決定是否追加訴訟。她也透露，離婚訴訟中已提出約百萬元的求償金，現階段全權交由律師處理。

事實上，安歆澐曾多次與莊英杰共同上節目，包括《11點熱吵店》等綜藝節目，外界一度認為兩人感情穩定。然而，安歆澐指出，婚後丈夫性情大變。近日在節目中，她談及婚姻遭遇一度落淚，表示莊英杰在一年多前因比賽失利與罹患腦膜炎後，情緒不穩，數次酒後失控。

安歆澐指稱，對方曾拿菜刀砍冰箱發洩情緒，今年4月更在車內勒暈她，事後她報警處理並向法院提出訴訟。她表示花蓮當地民眾早已知悉兩人婚變消息，並感嘆：「從沒想過曾經這麼親密的另一半，會為了另一個女人置我於死地。」

她強調，自己已經蒐集並提交相關驗傷單與影片等證據給法院，「證據很完整，這段婚姻我不要了。」同時也希望莊英杰能正視情緒問題，「他需要專業心理協助，因為正常人不會對自己的妻子動手。」

