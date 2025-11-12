《星光》女星首度公開證據！控小16歲國手尪「多次偷吃閨密人妻」又家暴 認離婚官司開打

44歲歌手安歆澐指控小16歲的丈夫家暴、出軌。（翻攝自安歆澐臉書）

44歲歌手安歆澐當年憑藉《超級星光大道》出道，曾入圍金鐘與金曲獎，並在2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚育有1對兒女，但日前自爆7年婚姻亮紅燈，且正在打離婚官司，如今更曬出自己被家暴後的照片，控訴男方出軌、家暴，並坦言當時婆家甚至還反控她精神暴力訴請離婚，讓她傻眼不已。

安歆澐近日在節目《新聞挖挖哇！》也首度公布被家暴證據，透露當下被前夫用頭髮勒住脖子，導致腦部嚴重缺氧，由於對方右手拿著美工刀，「我一直拚命要抵住他的右手，他力氣太大了。」

只見安歆澐曝光的照片，整張臉因微血管爆裂而充滿紅點，眼白也全紅，畫面相當駭人，安歆澐也坦言，遭家暴後仍有後遺症，「我發現我的聽覺跑到後面」，除了長期失眠以外，也罹患恐慌症，至今甚至仍在做精神治療，坦言「現在也比較沒有辦法相信周圍的朋友。」但讓她更傻眼的是，婆家在去年竟搶先寫訴狀，控她「精神家暴」訴請離婚，讓她很傻眼，表示目前與丈夫的離婚官司已經開打。

安歆澐近日在節目《新聞挖挖哇！》首度公布被家暴證據。（翻攝自youtube@新聞挖挖哇）

事實上，昔日安歆澐經常在節目大談「姊弟戀」，夫妻甜密日常，以及老公「1天6次」勇猛事蹟，卻沒想到7年婚姻亮紅燈，甚至撕破臉，後續也將對簿公堂。安歆澐表示，前夫莊英杰與閨密人妻不倫，還被她數度親手抓包，即便過去曾給予2人多次機會，彼此也出來談判過還簽和解協議，「結果他們一直藕斷絲連違約」，最終傷透了心決心離婚。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

