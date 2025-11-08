《星光》安歆澐控小16歲尪莊英杰家暴 指出軌好友、拿菜刀亂砍
【緯來新聞網】44歲藝人安歆澐從《超級星光大道》發跡，2019年與年紀小她16歲的龍舟選手莊英杰步入婚姻，育有一子一女。她過去經常在節目中分享姐弟戀的相處點滴，卻驚傳夫妻關係出現裂痕，目前正進行離婚訴訟。
《星光》安歆澐控小16歲尪莊英杰家暴。（圖／翻攝FB、小姐不熙娣YT）
安歆澐坦承對方不僅背叛婚姻，還與她的已婚閨蜜有染。情緒一度失控的她表示，曾因對方的行為痛苦至極，不但拿刀劈冰箱，4月更曾遭對方掐脖至失去意識，終於下定決心結束這段婚姻，「這段婚我不想再維持，也不會和解。」
根據《三立新聞網》報導，安歆澐表示，丈夫與她的已婚好友發生不倫關係，自己曾多次親自抓包，雖然曾經原諒過，也與對方簽下和解書，但兩人仍私下保持聯絡，屢屢違反協議。她透露，雙方婚後曾立約，一旦有外遇，房產需歸對方所有。目前她已針對丈夫求償約數百萬元，至於是否對小三提告，則尚在考慮中。
安歆澐先前在節目中就曾提到，丈夫在喝酒後容易情緒失控，有一次因為參加選拔未能入選，心情低落，在酒後情緒激動下竟拿起廚房菜刀猛砍冰箱，讓她當場愣住。她回憶道：「當下真的覺得太誇張了。」
她進一步指出，4月時更發生一次重大衝突，對方竟在車內對她施暴，將她勒昏，當下她已經多次報警處理。花蓮當地鄰居對這段婚姻破裂並不陌生。談到此事，安歆澐語氣哽咽地表示，過去兩人情感深厚，沒想到會因為另一名女子演變成致命威脅，「我一路撐著維持這段關係，他後來雖然有懺悔，但我認為他必須就醫，因為一般人不會對枕邊人動手。」
★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★
