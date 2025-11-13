《星光》安歆澐遭丈夫家暴 「雙眼充血」恐怖驗傷照曝
從節目《超級星光大道2》出身的女星安歆澐，近日揭露遭小16歲亞運龍舟國手丈夫莊英杰家暴及婚內出軌，目前已提出離婚訴訟並求償百萬元。安歆澐公開被家暴的驗傷照，透露遭丈夫勒頸導致腦部嚴重缺氧，雙眼充血、臉部滿布紅點。
安歆澐在《新聞挖挖哇》節目中詳述家暴過程，表示當時丈夫右手拿著美工刀，她拚命抵住丈夫的右手，而丈夫還用她的頭髮勒住她的脖子，力道大到讓她腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管大爆裂。安歆澐透露自己至今仍有後遺症，「我發現我的聽覺跑到後面」，並表示正在接受精神治療，且有嚴重失眠問題。
除了身體傷害，安歆澐還面臨心理創傷，她表示，自己在人際關係上比較沒辦法像以前一樣互動，甚至出現社交恐懼症。「因為我的工作是要站在舞台上唱歌表演，我要非常一大段時間，克服自己的恐懼才能上台，現在也比較沒有辦法相信周圍的朋友。」
安歆澐2019年與莊英杰步入婚姻後屢傳婚變，她在節目中坦言後悔結婚，指控莊英杰酒後失控，曾拿菜刀猛砍冰箱，今年4月更動手將她勒暈。此外，安歆澐還揭露多次抓包莊英杰婚內出軌，其中一名對象更是她的人妻閨蜜。
對於外界的關心，安歆澐近日做出回應：「四面八方的支持鼓勵安慰加油都收到了，心很暖，人生會遭遇不好，但接下來只會更好！我加油，謝謝大家。」經紀人透露安歆澐目前身心俱疲，近日錄影時薔薔與同門師兄余祥銓也給予關心與鼓勵。
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：0800-200-885
◆法律扶助基金會：02-412-8518
