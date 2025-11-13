《星光》安歆澐遭國手尪家暴！「恐怖驗傷照」曝光 被打到腦缺氧留嚴重後遺症
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
安歆澐以參與《超級星光大道》走紅，2019年嫁給小16歲國手莊英杰，兩人近來傳出婚變，莊英杰偷吃她的人妻朋友，還對她家暴、拿菜刀砍冰箱等失控行徑。安歆澐最近上節目公布被家暴的驗傷照，透露被家暴後受傷嚴重，至今都留有後遺症。
安歆澐上節目《新聞挖挖哇》公開遭老公家暴的驗傷照，照片中可以看到眼睛白色處都是血紅的顏色，她描述當時情況，莊英杰右手拿美工刀，還拿她的頭髮勒住她脖子，「他用力勒，導致自己腦部嚴重缺氧，所以才眼結膜出血，臉部血管也都大爆裂。」如此嚴重受創，讓她留下後遺症，「我的聽覺已經跑到後面。」
安歆澐也提到，被家暴後現在都在做精神治療，且嚴重失眠，就連人際關係都出狀況，沒辦法跟以前一樣與人互動，還有社恐的情況，現在需要非常長的時間，才能克服恐懼上台唱歌、演出，「現在也比較沒有辦法相信周圍的朋友。」她進一步透露，小三家就在老公訓練場附近，有一次頂著被家暴的臉經過小三家，小三看到了，她直接跟對方說：「下一個就是妳。」之後就聽說小三與莊英杰分手了。
