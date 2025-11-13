《星光》安歆澐遭小16歲老公拿刀掐脖家暴 公開「血管大爆裂」驚人傷勢照

安歆澐（右）出面控訴遭莊英杰家暴。翻攝安歆澐臉書、YouTube

44歲安歆澐憑藉《超級星光大道》受矚目，與小16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰結婚7年，近日爆出遭對方劈腿、家暴，在鄭弘儀的節目《新聞挖挖哇》上公開傷勢照，因被老公掐脖，雙眼出血變紅，臉上到處有微血管大爆裂的痕跡，讓人相當心疼。

安歆澐形容，因莊英杰當時右手拿美工刀，她為了奮力抵抗，無法顧及對方另一手用氣掐著她的脖子，「力氣已經大到我無法承受」。她因腦部嚴重缺氧，雙眼出血，並透露現在還有後遺症，覺得自己「聽覺跑到後面」。

安歆澐（右）接受鄭弘儀訪問。翻攝《新聞挖挖哇》YouTube

此外，安歆澐透露自己到現在都持續接受心理治療，除了嚴重失眠，也因社恐影響人際關係與工作，上台表演前都要有一大段時間讓自己克服恐懼。讓她覺得更荒謬的是，老公還受公婆影響，對她提起「精神家暴」指控。後來因違反家暴令，安歆澐與莊英杰曾開庭，只是遠遠看著對方，都讓她恐懼到心跳加速。

在爆出受到家暴後，安歆澐也在臉書上發文：「四面八方的支持鼓勵安慰加油都收到了，心很暖，人生會遭遇不好，但接下來只會更好，我加油，謝謝大家。」節目上也透露，克服恐懼的動力來自於家人。

安歆澐仍有後遺症及陰影。翻攝《新聞挖挖哇》YouTube

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



