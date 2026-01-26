《星光》歌手男友驟逝竟遭「大姑」下令24小時搬離！ 連私物都要查收據
曾參加《超級星光大道》及《中國好歌曲》的歌手卜星慧，組了「卜星慧樂團」後四處征戰音樂祭。她的自創曲〈送給前男友〉在網路創下345萬次點閱的實力，不料在現實生活中竟遭遇比歌詞更殘酷的轉折。
她與製作人男友莊景雲同居多年，感情穩定且在音樂事業上緊密合作，不料上個月男友因心肌梗塞意外離世，男友姊姊竟在不到24小時內下達逐客令，甚至強勢收回卜星慧住的房子，讓她瞬間流離失所。
男友屍骨未寒就趕人 限時搬離住處還要查收據
由於兩人並未登記結婚，法律上卜星慧無法主張配偶權利。據《鏡週刊》報導，卜星慧男友家境富裕，在三重擁有一整棟房產，兩人原本居住在其中一層，當成住家兼工作室使用。男友驟逝，卜星慧在處理後事期間，男友姊姊態度冷酷，不僅限她一天搬離，更一度禁止她帶走屋內物品，認為都是屬於男友的財產。
據悉，屋內物品除了男友遺物，還有卜星慧多年累積的錄音設備、樂器、衣物，以及與男友共同購買的家具與生活必需品。在多方爭取下，卜星慧才被允許帶走私人物品，但搬家時，男友姊姊不僅在旁盯梢，更要求每件放進行李箱的物品都必須出示收據，證明是她本人購買，冷血與刁難行徑令人心寒。
領養柴犬成唯一慰藉 卜星慧帶著一卡皮箱回台南
如今遭受情感與生活雙重打擊，她無力再與男友家屬糾結，最終只能帶著一只行李箱回到台南老家療傷。
目前陪伴在她身邊的是四年前領養的柴犬，毛小孩的溫情成為她現在唯一的心理支柱，來慢慢撫平失去男友的痛苦。卜星慧在社群的感言也是她目前的心情寫照：「謝謝2025年讓我學習到的所有一切，2026年重新來過。」
