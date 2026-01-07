《星光》歌手錯過見愛犬最後一面 收工崩潰痛哭

大Q秉洛為了新作品在國外拍攝時，相伴多年的愛犬「吳禮物」突然病逝。（圖／翻攝自大Q秉洛臉書）





如果您曾看過當年的《超級星光大道》，或許還記得那位聲音渾厚、奪下第四名佳績的吳忠明。多年過去，他改名為「大Q秉洛」重新出發。去年底，他正為了新作品在國外拍攝時，相伴多年的愛犬「吳禮物」突然病逝，他只能強忍淚水直到收工才崩潰。

海外工作突接噩耗

根據《ETtoday新聞雲》報導，去年12月底，吳秉洛正在國外緊鑼密鼓地拍攝新歌影像，沒想到摯愛的毛小孩「吳禮物」卻在此時無預警離開人世。吳秉洛回憶當時的情況，為了不讓私人情緒影響整個團隊的進度，他第一時間告訴自己絕對不能哭，直到拍攝告一段落，他才向經紀人吐露真相，積壓已久的情緒瞬間爆發，直接在片場放聲大哭。他感性表示，這隻狗狗在5歲時曾因罕見寄生蟲感染瀕死，當時他不惜花費近11萬元醫藥費進行洗血治療才將牠救回，沒想到最終沒能見到最後一面。

星光光環消散後

回首這段演藝長跑，吳秉洛的星途充滿波折。當年以第四名之姿出道，卻面臨人氣迅速冷卻、長達兩年沒有工作的窘境。為了尋找自我，他選擇放下身段遠赴澳洲打工並擔任街頭藝人。沒想到在國外演出時，竟遇到不理性的民眾對著他口出惡言羞辱，這段辛酸的過往雖然讓他受挫，卻也點燃了他對歌唱更深層的渴望。那段隻身在外的日子，讓他學會了如何從低谷中爬起，也讓他在音樂創作上有了更豐富的生命厚度。

音樂會用歌聲療癒思念

大Q秉洛經歷了愛犬過世與人生的起伏，接下來即將在1月9日舉辦「唱癮」音樂會，對他而言，音樂不僅是一份職業，更是一種戒不掉的癮與救贖。售票訊息公開後，許多粉絲紛紛留言打氣，希望能現場聽他訴說這些年的故事。雖然他開玩笑說自己可能還是個大家不熟悉的名字，「但你絕對會記住，他唱出的這份過癮」。

