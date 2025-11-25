《星光》男星全新形象曝光 翻唱經典神曲：覺得我長大了

大Q秉洛翻唱《沒關係，是愛情啊》主題曲。（圖／众悅娛樂提供）

大Q秉洛帶著全新企劃《深夜專屬 Q.R.Code》回歸，全新單曲〈唱我們的歌 My Song〉翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲，注入屬於城市夜晚的孤單與溫柔。大Q分享：「能成為中文版官方演唱者，真的覺得很榮幸！」而MV也以「想在耳機裡唱歌給你聽」為核心，詮釋現實與想像交疊的畫面，象徵他的歌終於被聽見。

提及此次詮釋情歌時的心境轉變，大Q秉洛笑說：「20歲唱情歌的時候，心裡很多憧憬、迷人想像，甚至對愛情有種魔法式的嚮往。」如今再度詮釋，他感受到更多的是理解與體會，「並不是因為談了更多戀愛，而是年紀大了，看多了、聽多了，所以更能明白情感是怎麼一回事。」這份成熟讓他在詮釋情緒時不再急，不再只追求爆發，而是更願意讓情緒自然流動、沉澱，唱出屬於成年後的溫柔深度，也覺得自己真的長大了。

這份「成熟」心境，其實與大Q秉洛早年在《超級星光大道》時的心態形成鮮明對比，他回憶：「那時候只是因為好玩、因為興趣去比賽，沒有真的覺得自己有資格成為一個歌手。」比賽帶來的關注與壓力，使他曾一度懷疑自己的能力，也不確定是否能獨當一面。多年的磨練、累積與自我探索，讓他找回自信，也更清楚自己的定位與特色。

除了音樂面向，大Q秉洛這次在形象上也有明顯變化，他將留了多年的鬍子剃掉，呈現久違的清爽模樣，他笑說：「以前留鬍子是想讓自己看起來不要那麼嫩，不要那麼孩子氣。現在反而成熟了，把鬍子剃掉有一種回春的感覺。」新的形象也讓他在詮釋歌曲時更能貼近旋律想傳遞的情感，也讓他感到更自在、更真實。

大Q秉洛換了全新的形象。（圖／众悅娛樂提供）

