《星光》男星慟別摯愛！悲嘆「兒子」離世…沒見到最後一面

記者徐珮華／台北報導

大Q秉洛自歌唱選秀節目《超級星光大道2》出道，9日舉辦「唱癮」音樂會，除了準備自己的創作，也帶來多首膾炙人口的翻唱歌曲。過程中，大Q秉洛感性分享自己去年與「狗兒子」道別的沉重心境，希望大家能珍惜身邊所愛；演出尾聲更迎來「雙金原民歌后」姑慕．巴紹驚喜登台合唱，成為當晚高潮。

大Q秉洛「唱癮」音樂會。（圖／众悅娛樂提供）

相隔兩年再度舉辦專場，大Q秉洛坦言原本擔心粉絲是否還記得自己，也對票房感到緊張，但看到現場滿滿的回應與支持，讓他非常感動。演唱〈苦〉時，他提到這是自己人生第一首完成的作品，也是第一次自學吉他寫歌的起點，緊接著的〈老爸〉則唱出他與家人之間的情感連結。之後他也唱起深受歌迷喜愛的〈至少我還有勇氣唱情歌〉，陪伴他們走過情感起伏。

廣告 廣告

大Q秉洛也在當晚首唱新歌〈寂寞日常〉，表示這首歌其實寫給所有相信「約定」的人，獻給那些曾被爽約、卻仍願意期待的心，「約定只要有一方相信就依然存在，而愛本來就是這樣飄渺卻真實的事。」大Q秉洛唱到後段也一度情緒湧上，讓這次的首唱成為全場最動人的時刻。

演唱張震嶽〈抱著你〉前，大Q秉洛透露去年10月底在上海參與張震嶽演出時，某天早上剛好去一間教堂參觀，心裡異常平靜，卻有著說不出的感傷，沒想到下午便接獲陪伴他多年的「狗兒子」在當天上午離世的消息。他說：「晚上站上舞台演出時，我感覺每一首歌都唱得很精準，但人卻不在裡面；直到唱到〈抱著你〉時，才好像突然回神，當下我把那份思念寄託在旋律裡，希望這首歌能被在遠方的『兒子』聽見。」

大Q秉洛與姑慕．巴紹合唱〈在迦納共和國離婚〉，也分享彼此緣分。（圖／众悅娛樂提供）

下半場迎來驚喜嘉賓姑慕．巴紹合唱〈在迦納共和國離婚〉。談及彼此緣分，大Q秉洛分享，自己曾參與對方得獎作品的和聲錄製，能參與這張作品感到相當榮幸，並為對方的成績感到由衷開心。演出尾聲，姑慕．巴紹當場邀請大Q秉洛擔任她未來演出的嘉賓，讓他笑回：「那我有榮幸去『搞砸』妳的專場嗎？」自然又幽默的互動讓全場笑聲不斷。

更多三立新聞網報導

陳彥允消失3年回來了！身心出狀況「快活不下去」改名回歸近況曝光

周杰倫打進澳網太狂了！放話「千萬獎金全捐」有望交手世界球王

中國演藝圈爆男男戀！《難哄》男星愛撫前男團成員 親密畫面全流出

Energy書偉才升格雙胞胎爸！謝京穎「突血流不止」親揭真實原因

