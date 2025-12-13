《星光》男星爆紅遇變聲期世界塌了！乖乖服兵役 「走出軍營頭腦更清晰」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

黃俊榮今年25歲來自新加坡，曾參加過《華人星光大道》第一屆獲得第9名，當年他才11歲，2014年趁著當紅，發行第一張EP《小王子的冒險》，沒想到卻遇上變聲期，他說：「那段時間覺得整個世界都崩塌了，以為自己的聲音會變得很糟，所以選擇停下來一陣子。」15歲的時候接觸創作，他才慢慢在音樂裡，把自己拼湊回來，今年他2023年的創作〈太陽與地球〉被盧廣仲翻唱，讓他名字再度回到大眾視野，而他也推出自己的新作品〈放飛機〉，時隔多年再度回到台灣來宣傳新作品。

黃俊榮推出新歌〈放飛機〉。（圖／JR Productions Pte Ltd提供）

聊起新作〈放飛機〉的故事，他靈感來自「每個人都等過一個不會來的訊息」，他曾經跟朋友聊天時，希望對方趕快回覆，看到聊天室出現「輸入中...」後來卻又消失，這個感覺讓他有點失落，因此決定寫下這個心情。黃俊榮分享，自己也遇過被「放飛機」的經驗，他笑說每次都會很冷靜的回答「好的～沒事沒事～你去忙你的」，但事實上他的內心有很多小劇場，包含「為什麼要取消」、「有事不能早點說嗎」、「我是不是哪裡做錯」等等，但10分鐘消化情緒後，他就可以繼續正常生活。當然他也曾經「放飛機」過別人，有次約朋友一起看凌晨的球賽，醒來已經睡過頭，只好第一時間發道歉訊息給對方。

黃俊榮分享被「放飛機」的經歷。（圖／JR Productions Pte Ltd提供）

事實上近幾年黃俊榮曾陸續參與過其他選秀節目，17歲參加新加坡本地歌唱選秀節目《SPop聽我唱》，並獲得總冠軍，後來又到中國參與《少年之名》的錄影，他把自己丟到團體裡面，成功學習到紀律跟團隊合作。22歲他在入伍前發行第二張EP《天秤座》，在當兵的3年當中，陸續發行六首單曲，記錄他從青澀的男孩子，變成懂事成年男子的心情跟故事，今年4月順利服完國民兵役，光榮退伍的他說：「走出軍營時，我的頭腦比以前更清晰，手上也多了幾本這幾年累積下來的創作筆記。這一次，我準備好再次把這些音樂分享給大家了。」

