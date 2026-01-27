《星光》男星父親腦出血驟逝！急返家見最後一面 鬆吐「最大遺憾」

記者徐珮華／台北報導

《超級星光大道》陳威全父親23日因急性腦出血造成大面積出血離世，享壽71歲，告別式將於明（28）日在馬來西亞沙巴斗湖舉行。陳威全得知父親離世噩耗，第一時間帶著妻兒趕回馬來西亞，哽咽表示：「謝謝爸爸撐著一口氣，等著我們一家三姊弟全部趕回來。爸爸等到每個人都到了才斷了氣，很謝謝爸爸的愛。」目前他已暫緩所有工作行程，全心陪伴家人處理後事。

陳威全悲痛父親離世，祖孫三代合照成了追憶。（圖／陳威全提供）

陳威全日前發文悼念父親，形容對方離世的過程就像「電腦突然斷電」，在沒有太多痛苦的情況下安然入睡。他坦言，這次返家最不習慣的地方，是「再也無法聽到你的聲音」，但家中每一處都充滿父親留下的回憶，「謝謝你做我的父親。」

談到心中最大遺憾，陳威全坦言這1、2年幾乎沒有與父親見面，但父子之間始終保持密切聯繫，透過視訊彌補距離。他回憶父親晚年生活相當充實，與母親四處走訪英國、中國、吉隆坡等地，輪流到3個孩子家裡住一住、走一走。而他早已計畫好今年5月帶著父母來趟江南之旅，多看看他近年生活與工作的地方，未料行程尚未成行，卻成了來不及完成的心願。

陳威全計畫帶著父母旅行，未料如今成了遺憾。（圖／陳威全提供）

回憶與父親的相處點滴，陳威全感念父親教會他許多人生價值觀，包括「害人之心不可有，做個愛人如己的人」。他自認是個「3分鐘熱度」的人，但父親始終教導他要學會堅持、全力以赴，更以身作則，示範什麼是責任感，如何孝敬父母、愛兄弟姊妹，成為好丈夫、好父親、好爺爺與外公。

談到此刻最讓自己感到安慰的一件事，陳威全動容表示：「到現在為止，我做過最對的一件事情，就是前年翻唱鄧麗君的經典〈我只在乎你〉。」當時他靈機一動，邀請父母一同出演音樂錄影帶，替兩老留下許多珍貴畫面。如今爸爸在告別式使用的遺照，正是當時的劇照，他也在萬般不捨中感到一絲欣慰，「至少，為爸爸留下了一個很好的樣子。」

