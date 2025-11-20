《星光》男星病倒爆「鼻腔長腫塊」切片結果出爐 證實全面停工治療

娛樂中心／蔡佩伶報導

33歲男星徐暐翔當年參加第三屆《華人星光大道》榮獲亞軍，後來也踏入演藝圈發展，豈料準備發行第二張專輯的徐暐翔，日前拋出震撼彈，透露經過身體檢查發現鼻腔長了腫塊，目前也會先停工接受治療。

徐暐翔昨（19日）曬出影片分享近況，遺憾向所有粉絲證實第二張專輯確定會延到明年發行，並同步說明身體狀況，坦承在9月份經歷一場重感冒，雖然經過休養症狀好轉不少，但他的聲音卻自此出現鼻音，直至現在仍無法消失，徐暐翔再度就醫後發現鼻腔內有腫塊，因此他配合醫生安排轉診到台大醫院做切片檢查。

徐暐翔由於目前身體情況，導致手頭上的工作停擺，也讓他感到自責，直呼有種「心空空的感覺」，所幸，檢查結果出爐後，腫塊是良性的，是因為鼻涕倒流導致淋巴組織增生，而徐暐翔跟公司討論後，決定先暫停後續的錄音行程，接受治療，新專輯則會等到徐暐翔康復後在進行錄製。

徐暐翔感到無助。（圖／翻攝自徐暐翔IG）

