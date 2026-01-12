《星光》男星相隔兩年開唱 坦言：怕被歌迷遺忘

大Q秉洛相隔兩年舉辦音樂會。（圖／众悅娛樂提供）

大Q秉洛日前舉辦《唱癮》音樂會，坦言開唱前一度擔心被歌迷遺忘，然而隨著現場湧入滿滿歌迷，讓他放下不安，投入演出。除了自己的創作，也準備多首膾炙人口的翻唱歌曲，他更驚喜宣告將推出新歌〈寂寞日常〉。過程中，大Ｑ秉洛也感性分享自己去年與「狗兒子」道別的沈重心境，希望大家能珍惜身邊所愛。

在演唱張震嶽〈抱著你〉前，大Q秉洛特別停下來與觀眾分享一段難忘的經歷，他說去年10月底在上海參與張震嶽的演出時，某天早上剛好去一間教堂參觀，心裡異常平靜，卻又有著說不出的感傷，沒想到下午便接獲陪伴他多年的「狗兒子」在上午離世的消息「晚上站上舞台演出時，我感覺每一首歌都唱得很精準，但人卻不在裡面；直到唱到〈抱著你〉時，才好像突然回神，當下我把那份思念寄託在旋律裡，希望這首歌能被在遠方的『兒子』聽見。」

大Q秉洛邀請姑慕．巴紹擔任嘉賓。（圖／众悅娛樂提供）

下半場迎來驚喜嘉賓原民金曲歌后姑慕．巴紹登台與大Q秉洛合唱〈在迦納共和國離婚〉，談到彼此的緣分，大Q秉洛分享自己曾參與姑慕．巴紹得獎作品的和聲錄製，也因此建立起更深的音樂默契。姑慕．巴紹更當場邀請大Q秉洛擔任未來演出的嘉賓，讓他笑回：「那我有榮幸去『搞砸』妳的專場嗎？」兩人自然又幽默的互動也讓全場笑聲不斷。

談到相隔兩年再度舉辦專場的心情，大Q秉洛坦言原本擔心支持他的朋友是否還記得自己，也會對票房感到緊張，但看到現場滿滿的回應與支持，讓他感到非常感動。演出前一名從2007年《超級星光大道2》時期就一路支持他的歌迷，因母親突發身體不適而無法進場，他事後得知也特別送上關心與祝福，更顯他與歌迷之間的深厚情感。

