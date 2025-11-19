《星光》男星重感冒鼻音消不了 就醫驚見「腫塊」病況曝光

〔記者張釔泠／綜合報導〕曾經參加《華人星光大道3》得到亞軍、入圍金曲獎最佳新人的徐暐翔原本正在錄第二張專輯，沒想到卻遭遇到了重大打擊，日前確診鼻子裡長了腫塊，但幸好腫塊是良性的，目前決定先停工，等待聲音好轉後再繼續錄音。

徐暐翔昨天在社群透露，9月底時經歷一場重感冒，出現喉嚨發炎、咳嗽、鼻涕倒流的症狀，一度康復後聲音卻一直有鼻音，後來醫生幫他照內視鏡，卻發現鼻子裡有一個腫塊，馬上讓他轉診到台大去做切片檢查，安排切片那一天還是他的生日，他直呼那段期間的心情混亂又自責，在即將進入錄音期時，自己卻發生了這樣的狀況。

等待報告的期間，他每天都期待隔天起床後，鼻音就會消失，但每一次都破滅，讓他更加脆弱。幸運的是檢查結果出爐，腫塊是良性的，是因為長期鼻涕倒流導致的淋巴組織增生，可以手術解決這個問題，於是他和公司決定將所有錄音行程取消，讓他好好治療。他也向歌迷喊話「請再給我一點時間」，有信心現在的等待最後會很值得。

