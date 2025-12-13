《星光》男星11歲參賽奪第9名 遇變聲期「世界崩塌」

黃俊榮的創作被盧廣仲翻唱。（圖／JR Productions Pte Ltd提供）

25歲的黃俊榮來自新加坡，曾參加過《華人星光大道》第一屆獲得第9名，當年他才11歲，2014年趁著當紅，發行第一張EP《小王子的冒險》，沒想到卻遇上變聲期，他說：「那段時間覺得整個世界都崩塌了，以為自己的聲音會變得很糟，所以選擇停下來一陣子。」後來開始接觸創作，今年他的作品〈太陽與地球〉被盧廣仲翻唱，讓他名字再度回到大眾視野，而他也推出自己的新作品〈放飛機〉。

黃俊榮當然遇過被「放飛機」的經驗，他笑說每次都會很冷靜的回答：「好的～沒事沒事～你去忙你的！」但事實上他的內心有很多小劇場，包含「為什麼要取消」、「有事不能早點說嗎」等，但10分鐘消化情緒後，他就可以繼續正常生活。他也曾經「放飛機」過別人，有次約朋友一起看凌晨的球賽，醒來已經睡過頭，只好第一時間發道歉訊息給對方。

而在愛情裡，黃俊榮也曾經被「放飛機」過，對方人是到現場了，卻感覺靈魂不在，「人來、心沒來」的感覺讓他很難受。被問到理想型，他回答很具體，欣賞獨立、有想法、懂得理解別人、願意溝通跟一起成長的對象，他舉例像安海瑟薇，笑起來帶著溫柔、善良，讓人一見到就有好心情，宛如小太陽一般。

聊起被盧廣仲翻唱的〈太陽與地球〉，黃俊榮將彼此相愛的兩個人，用星球來做比喻，距離近到可以互相取暖，卻也可以遠到在無心之間彼此傷害。而第一次聽到盧廣仲翻唱的版本時，黃俊榮說：「我其實笑了，因為我的版本比較EMO，有種剛失戀的感覺，而他的詮釋反而像是雨後的陽光，已經釋懷了。」他很感激盧廣仲的翻唱，因為對方的詮釋讓這首歌被更多人聽見。

