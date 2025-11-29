《星光》謝震廷又傳失蹤 友人發「緊急通報」：看到他馬上報警

32歲歌手謝震廷，國中時期參加《超級星光大道》出道，曾獲得第27屆金曲獎最佳新人獎，今年8月他一度傳出失聯消失了一個多月才發聲，昨(28日)男歌手范楊景再度發文，寫下「緊急通報・全體圈內請留意+樂器出清」，並表示謝震廷長期失聯、拒不回應、逾期未履行應盡之責後，已造成他們實質損害，希望大家看到他立刻報警留住人。

范揚景今年8月發出黑底文，說：「請找得到創作歌手謝震廷的人跟我聯繫，我這邊很多人在找他，謝謝。」後來謝震廷承認是因為精神藥物吃完，才暫時消失，他承認是因自己拖欠薪水，有錯在先，會盡可能想辦法籌錢、變賣器材、努力還沒給的薪資，「我真籌到錢後，也會再補上一筆賠償金，以補償他們的耐心等候，我真的非常非常努力，但此刻的我，真的沒有力氣了」。

昨范揚景再度發文尋找謝震廷，指出因對方長期失聯封鎖他後，才不得已這樣做，「請看到他的朋友、前輩、老師、廠商、藝人、樂手、練團室、路人、素人，甚至是『東家、合作對象』，請立即聯繫我方。看到人請馬上報警留住人，協警在場避免其再度離席，我方會即時趕到現場，『當面把他該負責的部分處理完』。

范揚景也說：「由衷提醒，請跟其合作的人、請演出前務必跟此人拿到全額費用跟簽約、沒拿到全額跟合約前：『千萬不要幫他找人找任何東西！』保護團員、也保護自己。」最後無奈說：「最後竟然是我先被逼到器材快要賣光，這件事荒唐到可以寫成教材」，而謝震廷至截稿前尚未現身做出回應。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

