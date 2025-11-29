《星光》謝震廷又失聯！「友人怒控被封鎖」：見人馬上報警

謝震廷8月才因失聯被范揚景尋人，如今二度失聯。（圖／翻攝自范揚景IG、謝震廷臉書）





從《超級星光大道》出道的歌手謝震廷今年8月才因失聯被音樂人范揚景公開尋人，卻沒想到昨（28日）范揚景再度發出尋人啟事，並已經直言見到人請聯繫並直接報警，並無奈表達自己的心聲。

謝震廷日前失聯被全網尋人後，才現身表達自己因罹患憂鬱症，每天需要服用約19顆精神藥物才能正常生活，不過藥物吃完，為了不做極端行為，他便逼迫自己睡覺，所以才消失一週左右的時間，隨後承諾會趁留在人世間的時候，把該還清的都還清。

但不到3個月時間，再度被爆出失聯，范揚景在自己的Threads發文，寫下了：「緊急通報・全體圈內請留意+樂器出清」，首先表達因和謝震廷的關係佔用社會資源的歉意，但也直言實屬無奈，指出謝震廷長期失聯、拒不回應、逾期未履行應盡之責，已經造成實質損害。

廣告 廣告

范揚景也說上次尋人後，自己就被封鎖，如今也懇請不管是誰，只要能見到謝陣營，都直接聯繫他，直言：「看到人請馬上報警留住人，協警在場避免其再度離席，我方會即時趕到現場，當面把他該負責的部分處理完。」

最後也不忘提醒所有可能要跟謝震廷合作的人必須三思，「演出前務必跟此人拿到全額費用跟簽約、沒拿到全額跟合約前：『千萬不要幫他找人找任何東西！』保護團員、也保護自己」，並無奈表達居然是自己被逼到要把器材賣光，荒唐程度可以寫成教材。

東森娛樂關心您

社團法人中華民國精神衛生護理學會

02-2599-4259

伊甸社會福利基金會 精神疾病照顧者專線

02-2230-8830



【更多東森娛樂報導】

●許瑋甯首度談「被求婚」 愛上邱澤關鍵點：能走一輩子

●羅志祥遭指是孩子生父！經紀人不忍曬DNA報告：謠言止於智者

●認識3個月！陳昶均閃婚學員 再爆喜訊宣布當爸

