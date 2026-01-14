星兒小畫家熱愛恐龍 父母開設恐龍畫食文創館

(記者謝政儒綜合報導)目前就讀板橋光仁中學特教班的郁昕，從小被診斷出自閉症，經常坐不住，但一拿起畫筆，卻能連續畫上3個小時，尤其擅長畫恐龍，從哥吉拉到迅猛龍、翼龍、雷龍、腕龍，他都能畫得微妙微俏。他的父母為此在土城中央路開設了一家「恐龍畫食」文創複合式簡餐咖啡館，店內擺滿了他的各式創作，甚至用畫作做成手提袋、杯墊等文創商品。父母擔心他未來的出路，將畢生的積蓄全部投入，只希望孩子將來能走出一條屬於自己的路。



圖：郁昕的啟蒙老師希望共好發展協會理事長呂蓮華展示郁昕的各式恐龍畫作



郁昕的父親郁浩華原本從事補教業，母親施惠萍是新店耕莘醫院護理師，兩人育有2子，老大正常，但老二郁昕在2歲時被醫生診斷出自閉症，這對於父母簡直是晴天霹靂，施惠萍坦言當下內心一堆問號「為什麼？」從否認到不情願接受、再到決定陪伴，是一條看不見盡頭的路。為此，父親離開補教業，到郁昕就讀的新店廣興分校擔任校工，只為能多看到孩子、多陪伴孩子的學習；母親也從醫院端轉到外展單位，讓自己的工作更有彈性。



施惠萍表示，郁昕坐在椅子上大概不會超過10分鐘，但在小學3年級時，她有次與朋友喝咖啡，郁昕又開始走動，這時友人拿了紙筆給他，原只是想安撫一下，沒想到他竟然坐下來靜靜地畫了一下午。她彷彿發現新大陸，回到家裡立刻衝去書局買了一大疊畫紙和彩色筆，回來讓郁昕畫畫。



施惠萍說，一開始郁昕只是畫一些線條，但慢慢的有些圖案出現，好像將自己腦袋裡想的東西，一件件的輸出，畫到後來簡直瘋狂，她透過畫作跟孩子溝通，引導他的口語，能完整的說出句子，表達想法。



施惠萍擔心他繼續天馬行空的畫下去，想找老師教又怕被框架綁住，這時幸好遇見一位Co Co老師—希望共好發展協會的理事長呂蓮華，呂老師專門陪伴教導自閉症「星兒」畫畫，尤其注重「原生藝術」，意即順著星兒的內心原創，再予以慢慢注入技法引導開發。



在Co Co老師的調教下，郁昕的創作開始多元，但他最愛的還是恐龍。像是母親節前夕，老師出的主題是「我的母親」，別人都畫了頭髮捲捲的、漂亮的媽咪，郁昕卻畫了一隻袋鼠和一隻鴕鳥正在對話，兩隻下面還各有一隻小袋鼠和小鴕鳥手牽手，這幅彰顯小動物間的母愛和親子互動，讓施惠萍感動滿滿。另幅兩隻大恐龍，一隻露出尖銳的牙齒和怒目，另一隻眼睛則較溫和，施惠萍以為也是母子，郁昕卻說是爸、媽，因為他長大了，爸爸開始有些要求。



「恐龍畫食」於去年8月29日試營運，一、二樓是輕食簡餐、咖啡蛋糕熱飲，施惠萍說是窮盡主婦平日所能開發菜單，更隨時因應客人的口味調整，店內招牌菜是迷迭香雞腿排，其他還有波隆那肉醬義大利麵、蒜香黑胡椒豬排義大利麵等。室內寬敞舒適柔和，客人邊用餐還能邊欣賞郁昕的各式恐龍畫作，甚至連窗戶都被畫上各型恐龍，透過陽光照射，呈現不同的光影變幻，朋友還送了件仿恐龍化石。施惠萍希望郁昕國中畢業後，能就讀新北高工餐飲科，目前他下課後會到店裡幫忙收拾，假日也會來打工，施惠萍會給予獎勵。希望他有朝一日，能在藝術創作和現實生活中，走出一條屬於自己的人生大道。



社會局長李美珍表示，郁昕的恐龍畫作連續幾屆獲得「愛在畫中」優選，去年底第28屆的畫作「搶菇世代」描繪眾恐龍爭搶蘑菇，還成為今年桌曆3月份的主題，非常的有才華。